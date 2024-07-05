Оформить рассрочку теперь можно в приложении NovaPay

Финансовый сервис NovaPay запустил новую услугу рассрочки в своем фирменном приложении. Теперь пользователи могут мгновенно получить кредитные средства за несколько кликов. Рассрочку можно оформить сроком от 3 до 12 месяцев с минимальной суммой в 1000 грн и отсутствием первого взноса.

Если пользователю нужно получить кредит на уже совершенный платеж, это можно сделать в течение месяца. Максимальный размер займа определяется кредитным лимитом клиента, который можно проверить в приложении NovaPay, и может достигать до 100 тыс. грн.

Погашение долга будет происходить равными частями с ежемесячным обязательным платежом. Для удобства клиентов предусмотрено автоматическое списание средств с карты. Важно лишь убедиться, что на карте есть достаточные средства на дату списания. Процентная ставка составляет 0,00001% годовых, а комиссия за предоставление рассрочки — 3.5% от суммы кредита в месяц (реальная годовая процентная ставка — до 97.34%). При досрочном погашении комиссия взимается только за фактический срок использования кредита, без дополнительных переплат за полный срок.

NovaPay — это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта), который уже 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 500 отделениях Новой почты. NovaPay также первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, что позволило ему открывать счета и выпускать карты.