Оформить рассрочку теперь можно в приложении NovaPay05.07.24
Финансовый сервис NovaPay запустил новую услугу рассрочки в своем фирменном приложении. Теперь пользователи могут мгновенно получить кредитные средства за несколько кликов. Рассрочку можно оформить сроком от 3 до 12 месяцев с минимальной суммой в 1000 грн и отсутствием первого взноса.
Если пользователю нужно получить кредит на уже совершенный платеж, это можно сделать в течение месяца. Максимальный размер займа определяется кредитным лимитом клиента, который можно проверить в приложении NovaPay, и может достигать до 100 тыс. грн.
Погашение долга будет происходить равными частями с ежемесячным обязательным платежом. Для удобства клиентов предусмотрено автоматическое списание средств с карты. Важно лишь убедиться, что на карте есть достаточные средства на дату списания. Процентная ставка составляет 0,00001% годовых, а комиссия за предоставление рассрочки — 3.5% от суммы кредита в месяц (реальная годовая процентная ставка — до 97.34%). При досрочном погашении комиссия взимается только за фактический срок использования кредита, без дополнительных переплат за полный срок.
NovaPay — это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта), который уже 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 500 отделениях Новой почты. NovaPay также первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, что позволило ему открывать счета и выпускать карты.
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