Оформити розстрочку тепер можна у застосунку NovaPay05.07.24
Фінансовий сервіс NovaPay запустив нову послугу розстрочки у своєму фірмовому додатку. Тепер користувачі можуть миттєво одержати кредитні кошти за кілька кліків. Розстрочку можна оформити терміном від 3 до 12 місяців з мінімальною сумою 1000 грн та відсутністю першого внеску.
Якщо користувачеві потрібно отримати кредит на вже вчинений платіж, це можна зробити протягом місяця. Максимальний розмір позики визначається кредитним лімітом клієнта, який можна перевірити у додатку NovaPay, та може досягати до 100 тис. грн.
Погашення боргу відбуватиметься рівними частинами із щомісячним обов’язковим платежем. Для зручності клієнтів передбачено автоматичне списання коштів із картки. Важливо лише переконатись, що на карті є достатні кошти на дату списання. Процентна ставка становить 0,00001% річних, а комісія за надання розстрочки – 3.5% від суми кредиту на місяць (реальна річна відсоткова ставка – до 97.34%). При достроковому погашенні комісія стягується лише фактичний термін використання кредиту, без додаткових переплат за повний термін.
NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта), який вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у більш ніж 3500 відділеннях Нової пошти. NovaPay також першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, що дозволило йому відкривати рахунки та випускати картки.
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