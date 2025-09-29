Обновление Windows 10 продлят еще на год, но только в Европе

После завершения официальной поддержки Windows 10 14 октября 2025 года компания Microsoft всё же продолжит выпускать бесплатные расширенные обновления безопасности (ESU) ещё на год — до 14 октября 2026-го, сообщает Windows Central. Нововведение будет доступно только в странах Европейской экономической зоны (EEA) и позволит пользователям получать апдейты без входа в аккаунт Microsoft и обязательной синхронизации ПК.

В корпорации подчеркнули, что оновили процесс регистрации с учётом местных требований и «бажання забезпечити безпечный и оптимизированный опыт». По словам представителей Microsoft, цель компании — поддержать пользователей в переходный период и обеспечить доступ к важным апдейтам безопасности, пока они решают, переходить ли на Windows 11.

Эти изменения стали результатом давления со стороны организаций по защите прав потребителей, в частности Euroconsumers, которые воспользовались положениями европейского Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Первоначально Microsoft намеревалась ограничить бесплатную программу ESU только для пользователей, сделавших резервную копию системы, что могло бы принести компании дополнительный доход. Однако после вмешательства потребительских ассоциаций от этого условия отказались.

В Euroconsumers приветствовали решение корпорации, отметив, что бесплатные обновления в регионе будут доступны без необходимости создавать резервные копии данных, использовать Microsoft Rewards или вносить другие дополнительные условия.

В то же время за пределами EEA таких преимуществ не будет. Пользователям в других регионах придётся входить в аккаунт Microsoft и заплатить $30, либо потратить 1000 баллов Microsoft Rewards, чтобы продолжить получать обновления Windows 10.

Активизировались и потребительские организации за пределами Европы. Так, в начале сентября американская Consumer Reports направила письмо генеральному директору Microsoft Сатье Наделле с требованием сохранить бесплатную поддержку Windows 10 после 14 октября 2025 года. Кроме того, в августе житель Калифорнии подал судебный иск против корпорации, утверждая, что её действия фактически вынуждают сотни миллионов пользователей обновлять железо или покупать новые устройства с Windows 11.