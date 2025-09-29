Обновление Windows 10 продлят еще на год, но только в Европе29.09.25
После завершения официальной поддержки Windows 10 14 октября 2025 года компания Microsoft всё же продолжит выпускать бесплатные расширенные обновления безопасности (ESU) ещё на год — до 14 октября 2026-го, сообщает Windows Central. Нововведение будет доступно только в странах Европейской экономической зоны (EEA) и позволит пользователям получать апдейты без входа в аккаунт Microsoft и обязательной синхронизации ПК.
В корпорации подчеркнули, что оновили процесс регистрации с учётом местных требований и «бажання забезпечити безпечный и оптимизированный опыт». По словам представителей Microsoft, цель компании — поддержать пользователей в переходный период и обеспечить доступ к важным апдейтам безопасности, пока они решают, переходить ли на Windows 11.
Эти изменения стали результатом давления со стороны организаций по защите прав потребителей, в частности Euroconsumers, которые воспользовались положениями европейского Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Первоначально Microsoft намеревалась ограничить бесплатную программу ESU только для пользователей, сделавших резервную копию системы, что могло бы принести компании дополнительный доход. Однако после вмешательства потребительских ассоциаций от этого условия отказались.
В Euroconsumers приветствовали решение корпорации, отметив, что бесплатные обновления в регионе будут доступны без необходимости создавать резервные копии данных, использовать Microsoft Rewards или вносить другие дополнительные условия.
В то же время за пределами EEA таких преимуществ не будет. Пользователям в других регионах придётся входить в аккаунт Microsoft и заплатить $30, либо потратить 1000 баллов Microsoft Rewards, чтобы продолжить получать обновления Windows 10.
Активизировались и потребительские организации за пределами Европы. Так, в начале сентября американская Consumer Reports направила письмо генеральному директору Microsoft Сатье Наделле с требованием сохранить бесплатную поддержку Windows 10 после 14 октября 2025 года. Кроме того, в августе житель Калифорнии подал судебный иск против корпорации, утверждая, что её действия фактически вынуждают сотни миллионов пользователей обновлять железо или покупать новые устройства с Windows 11.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Обновление Windows 10 продлят еще на год, но только в Европе Windows обновление
Microsoft всё же продолжит выпускать бесплатные расширенные обновления безопасности (ESU) для Windows 10 ещё на год
Представлены планшеты Redmi Pad 2 Pro и компактный Xiaomi Pad Mini Redmi Xiaomi планшет
На презентации новых смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro компания также показала свежие планшеты, среди которых обновлённая серия Redmi Pad 2 Pro и совершенно новая модель — Xiaomi Pad Mini.
Обновление Windows 10 продлят еще на год, но только в Европе
Представлены планшеты Redmi Pad 2 Pro и компактный Xiaomi Pad Mini
Криптомиллионеров стало на 40 % больше за последний год
Игру Doom запустили на вейпе
Casio выпустила пушистого робота Moflin с ИИ
Samsung получила права на еще 8 аудио брендов
Смартфоны Xiaomi 15T и15T Pro: получили Dimensity 9400+, накопитель UFS 4.1 и увеличенный аккумулятор
Клавиатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 имеет бесконечную автономностью благодаря зарядке от солнца
Вышел новый трейлер сюжетной компании Battlefield 6
WhatsApp добавил переводы сообщений. На украинский пока только в iOS
Представлены смартфоны серии Xiaomi 17: два екрана, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор 7000 мАч
Подписка Google AI Plus стала доступна в Украине