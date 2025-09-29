Оновлення Windows 10 продовжать ще на рік, але тільки в Європі29.09.25
Після завершення офіційної підтримки Windows 10 14 жовтня 2025 року компанія Microsoft все ж таки продовжить випускати безкоштовні розширені оновлення безпеки (ESU) ще на рік — до 14 жовтня 2026-го, повідомляє Windows central. Нововведення буде доступне лише в країнах Європейської економічної зони (EEA) і дозволить користувачам отримувати апдейти без входу до облікового запису Microsoft та обов’язкової синхронізації ПК.
У корпорації наголосили, що обновили процес реєстрації з урахуванням місцевих вимог та «бажання забезпечити безпечний та оптимізований досвід». За словами представників Microsoft, мета компанії – підтримати користувачів у перехідний період та забезпечити доступ до важливих апдейтів безпеки, поки вони вирішують, чи переходити на Windows 11.
Ці зміни стали результатом тиску з боку організацій захисту прав споживачів, зокрема Euroconsumers, які скористалися положеннями європейського Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA). Спочатку Microsoft мала намір обмежити безкоштовну програму ESU тільки для користувачів, які зробили резервну копію системи, що могло б принести додатковий дохід компанії. Однак, після втручання споживчих асоціацій від цієї умови відмовилися.
Euroconsumers вітали рішення корпорації, зазначивши, що безкоштовні оновлення в регіоні будуть доступні без необхідності створювати резервні копії даних, використовувати Microsoft Rewards або вносити інші додаткові умови.
У той же час, за межами EEA таких переваг не буде. Користувачам в інших регіонах доведеться входити в обліковий запис Microsoft і заплатити $30, або витратити 1000 балів Microsoft Rewards, щоб продовжити отримувати оновлення Windows 10.
Активізувалися і споживчі організації поза Європою. Так, на початку вересня американська Consumer Reports надіслала листа генеральному директору Microsoft Сатьє Наделлі з вимогою зберегти безкоштовну підтримку Windows 10 після 14 жовтня 2025 року. Крім того, у серпні мешканець Каліфорнії подав судовий позов проти корпорації, стверджуючи, що її дії фактично змушують сотні мільйонів користувачів оновлювати залізо чи купувати нові пристрої з Windows 11.
