NVMe-накопители Patriot Viper PV573 с поддержкой PCIe 5.0 оснащены активным охлаждением

Patriot Memory готовится к релизу NVMe-накопителей серии Viper PV573 в объемах 2 и 4 ТБ. Новые SSD-накопители формата M.2 2280 поддерживают интерфейс PCI Express 5.0 x4 и оснащены активной системой охлаждения, включающей алюминиевый радиатор и вентилятор, что необходимо при энергопотреблении до 13 Вт.

Накопители используют контроллер Innogrit IG5666 с внешней памятью DDR4 (2 или 4 ГБ) и 232-слойные микросхемы 3D NAND TLC. Заявлены скорости чтения до 14 Гбайт/с и записи до 12 Гбайт/с, а также высокое быстродействие до 2 млн/1,65 млн IOPS. TBW варьируется от 1500 до 3000 Тбайт в зависимости от модели. Ожидаются пятилетняя гарантия и будущие объявления о ценах.

Samsung представила новую линейку твердотельных накопителей 990 EVO Plus, которые являются усовершенствованной версией SSD 990 EVO, выпущенных ранее в 2024 году. NVMe-накопители поддерживают работу в режимах PCI-E 4.0 x4 и PCI-E 5.0 x2 и обеспечивают значительный прирост производительности — до 50% по сравнению с предшественниками. Основой накопителей служат микросхемы V-NAND 8-го поколения с технологией TLC и 5-нм контроллер, разработанный Samsung.

SSD 990 EVO Plus достигает скоростей чтения до 7250 Мбайт/с и записи до 6300 Мбайт/с, а производительность IOPS составляет до 1050 тыс. операций для чтения и до 1400 тыс. для записи. Рекомендованная цена для терабайтной версии SSD начинается с $110, а накопители объемом 2 и 4 ТБ будут стоить $185 и $345 соответственно.