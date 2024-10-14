NVMe-накопичувачі Patriot Viper PV573 з підтримкою PCIe 5.0 оснащені активним охолодженням14.10.24
Patriot Memory готується до релізу NVMe-накопичувачів серії Viper PV573 в об’ємах 2 та 4 ТБ. Нові SSD-накопичувачі формату M.2 2280 підтримують інтерфейс PCI Express 5.0 x4 та оснащені активною системою охолодження, що включає алюмінієвий радіатор та вентилятор, що необхідно при енергоспоживання до 13 Вт.
Накопичувачі використовують контролер Innogrit IG5666 із зовнішньою пам’яттю DDR4 (2 або 4 ГБ) та 232-шарові мікросхеми 3D NAND TLC. Заявлено швидкості читання до 14 Гбайт/с та запису до 12 Гбайт/с, а також високу швидкодію до 2 млн/1,65 млн IOPS. TBW варіюється від 1500 до 3000 Тбайт залежно від моделі. Очікуються п’ятирічна гарантія та майбутні оголошення про ціни.
Samsung представила нову лінійку твердотільних накопичувачів 990 EVO Plus, які є вдосконаленою версією SSD 990 EVO, випущених раніше у 2024 році. NVMe-накопичувачі підтримують роботу в режимах PCI-E 4.0 x4 та PCI-E 5.0 x2 та забезпечують значний приріст продуктивності – до 50% порівняно з попередниками. Основою накопичувачів є мікросхеми V-NAND 8-го покоління з технологією TLC і 5-нм контролер, розроблений Samsung.
SSD 990 EVO Plus досягає швидкостей читання до 7250 Мбайт/с та запису до 6300 Мбайт/с, а продуктивність IOPS становить до 1050 тис. операцій для читання та до 1400 тис. для запису. Рекомендована ціна для терабайтної версії SSD починається зі $110, а накопичувачі об’ємом 2 і 4 ТБ коштуватимуть $185 та $345 відповідно.
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