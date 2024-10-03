SSD Samsung 990 EVO Plus – нові NVMe-накопичувачі з підтримкою PCIe 4.0 x4 та PCIe 5.0 x203.10.24
Samsung представила нову лінійку твердотільних накопичувачів 990 EVO Plus, які є удосконаленою версією SSD 990 EVO, випущених раніше у 2024 році.
NVMe-накопичувачі підтримують роботу в режимах PCI-E 4.0 x4 та PCI-E 5.0 x2 та забезпечують значний приріст продуктивності – до 50% порівняно з попередниками. Основою накопичувачів є мікросхеми V-NAND 8-го покоління з технологією TLC і 5-нм контролер, розроблений Samsung.
SSD 990 EVO Plus досягає швидкостей читання до 7250 Мбайт/с та запису до 6300 Мбайт/с, а продуктивність IOPS становить до 1050 тис. операцій для читання та до 1400 тис. для запису.
Рекомендована ціна для терабайтної версії SSD починається зі $110, а накопичувачі об’ємом 2 і 4 ТБ коштуватимуть $185 та $345 відповідно.
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