SSD Samsung 990 EVO Plus — новые NVMe-накопители с поддержкой PCIe 4.0 x4 и PCIe 5.0 x203.10.24
Samsung представила новую линейку твердотельных накопителей 990 EVO Plus, которые являются усовершенствованной версией SSD 990 EVO, выпущенных ранее в 2024 году.
NVMe-накопители поддерживают работу в режимах PCI-E 4.0 x4 и PCI-E 5.0 x2 и обеспечивают значительный прирост производительности — до 50% по сравнению с предшественниками. Основой накопителей служат микросхемы V-NAND 8-го поколения с технологией TLC и 5-нм контроллер, разработанный Samsung.
SSD 990 EVO Plus достигает скоростей чтения до 7250 Мбайт/с и записи до 6300 Мбайт/с, а производительность IOPS составляет до 1050 тыс. операций для чтения и до 1400 тыс. для записи.
Рекомендованная цена для терабайтной версии SSD начинается с $110, а накопители объемом 2 и 4 ТБ будут стоить $185 и $345 соответственно.
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SSD Samsung 990 EVO Plus — новые NVMe-накопители с поддержкой PCIe 4.0 x4 и PCIe 5.0 x2Samsung SSD
Samsung представила новую линейку твердотельных накопителей 990 EVO Plus, которые являются усовершенствованной версией SSD 990 EVO, выпущенных ранее в 2024 году.
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