NVIDIA RTX 2000E Ada — профессиональная компактная видеокарта на архитектуре Ada Lovelace

Линейка профессиональных видеокарт NVIDIA Ada Lovelace пополнилась новой моделью — RTX 2000E Ada. Это более компактный вариант 3D-ускорителя RTX 2000 Ada, который был выпущен в начале текущего года. В новой модели учтены особенности низкопрофильного дизайна: RTX 2000E Ada занимает всего один слот расширения.

В плане характеристик видеокарта во многом наследует черты старшей модели. Она использует кристалл AD107, включающий 2816 ядер CUDA, 88 тензорных ядер, 22 RT-ядра и 128-разрядную шину памяти. Видеобуфер оснащён 16 гигабайтами GDDR6 с поддержкой ECC и пропускной способностью 224 Гбайт/с.

Энергопотребление новинки ограничено 50 Вт, в то время как у RTX 2000 Ada этот показатель может достигать 70 Вт. В связи с этим RTX 2000E Ada функционирует на более низких частотах, а её вычислительная мощность в операциях FP32 снизилась с 12 до 8,9 Тфлопс.

Охлаждение устройства осуществляется при помощи компактной турбины. Для подключения дисплеев предусмотрены четыре порта DisplayPort 1.4a. Информации о цене видеокарты NVIDIA RTX 2000E Ada пока не представлено.

Недавний всплеск интереса к искусственному интеллекту значительно увеличил доходы компании NVIDIA. В 2023 году компания отгрузила 3,76 миллиона графических процессоров для дата-центров, что на 42% (или на миллион единиц) больше, чем в предыдущем году. В целом, НВИДИА занимает 98% рынка графических ускорителей для вычислительных центров.

Кроме того, NVIDIA удерживает 88% рынка видеокарт, с результатом 7,66 миллиона единиц по итогам первого квартала, еще до выхода серии GeForce RTX 50xx, который ожидается в четвертом квартале 2024 года. В абсолютных цифрах прибыль NVIDIA за 2023 год составила 60,9 миллиарда долларов, что на 126% больше по сравнению с 2022 годом. Этот впечатляющий результат был достигнут несмотря на запрет США на экспорт чипов в Китай и неспособность TSMC полностью удовлетворить спрос на графические процессоры для ИИ.

Благодаря таким успехам, NVIDIA недавно на некоторое время обогнала Apple по рыночной капитализации и сейчас занимает третье место среди самых дорогих компаний мира.