NVIDIA RTX 2000E Ada — профессиональная компактная видеокарта на архитектуре Ada Lovelace20.08.24
Линейка профессиональных видеокарт NVIDIA Ada Lovelace пополнилась новой моделью — RTX 2000E Ada. Это более компактный вариант 3D-ускорителя RTX 2000 Ada, который был выпущен в начале текущего года. В новой модели учтены особенности низкопрофильного дизайна: RTX 2000E Ada занимает всего один слот расширения.
В плане характеристик видеокарта во многом наследует черты старшей модели. Она использует кристалл AD107, включающий 2816 ядер CUDA, 88 тензорных ядер, 22 RT-ядра и 128-разрядную шину памяти. Видеобуфер оснащён 16 гигабайтами GDDR6 с поддержкой ECC и пропускной способностью 224 Гбайт/с.
Энергопотребление новинки ограничено 50 Вт, в то время как у RTX 2000 Ada этот показатель может достигать 70 Вт. В связи с этим RTX 2000E Ada функционирует на более низких частотах, а её вычислительная мощность в операциях FP32 снизилась с 12 до 8,9 Тфлопс.
Охлаждение устройства осуществляется при помощи компактной турбины. Для подключения дисплеев предусмотрены четыре порта DisplayPort 1.4a. Информации о цене видеокарты NVIDIA RTX 2000E Ada пока не представлено.
Недавний всплеск интереса к искусственному интеллекту значительно увеличил доходы компании NVIDIA. В 2023 году компания отгрузила 3,76 миллиона графических процессоров для дата-центров, что на 42% (или на миллион единиц) больше, чем в предыдущем году. В целом, НВИДИА занимает 98% рынка графических ускорителей для вычислительных центров.
Кроме того, NVIDIA удерживает 88% рынка видеокарт, с результатом 7,66 миллиона единиц по итогам первого квартала, еще до выхода серии GeForce RTX 50xx, который ожидается в четвертом квартале 2024 года. В абсолютных цифрах прибыль NVIDIA за 2023 год составила 60,9 миллиарда долларов, что на 126% больше по сравнению с 2022 годом. Этот впечатляющий результат был достигнут несмотря на запрет США на экспорт чипов в Китай и неспособность TSMC полностью удовлетворить спрос на графические процессоры для ИИ.
Благодаря таким успехам, NVIDIA недавно на некоторое время обогнала Apple по рыночной капитализации и сейчас занимает третье место среди самых дорогих компаний мира.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Ноутбук Acer Chromebook Plus получил достаточно производительный процессор, достаточно памяти и разъем для вывода картинки. Разберемся, зачем ему все это.
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
NVIDIA RTX 2000E Ada — профессиональная компактная видеокарта на архитектуре Ada LovelaceNVIDIA видеокарта
Это более компактный вариант 3D-ускорителя RTX 2000 Ada, который был выпущен в начале текущего года. В новой модели учтены особенности низкопрофильного дизайна: RTX 2000E Ada занимает всего один слот расширения.
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06 получил улучшенный дисплей 90 ГцSamsung смартфон
Смартфон Samsung Galaxy A06 доступен в двух версиях: с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает на последней версии операционной системы Android 14.