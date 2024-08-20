NVIDIA RTX 2000E Ada – професійна компактна відеокарта на архітектурі Ada Lovelace20.08.24
Лінійка професійних відеокарт NVIDIA Ada Lovelace поповнилася новою моделлю – RTX 2000E Ada. Це компактніший варіант 3D-прискорювача RTX 2000 Ada, який був випущений на початку поточного року. У новій моделі враховані особливості низькопрофільного дизайну: RTX 2000E Ada займає лише один слот розширення.
У плані параметрів відеокарта багато в чому успадковує риси старшої моделі. Вона використовує кристал AD107, що включає 2816 ядер CUDA, 88 тензорних ядер, 22 RT-ядра та 128-розрядну шину пам’яті. Відеобуфер оснащений 16 гігабайтами GDDR6 з підтримкою ECC та пропускною здатністю 224 Гбайт/с.
Енергоспоживання новинки обмежено 50 Вт, тоді як у RTX 2000 Ada цей показник може досягати 70 Вт. У зв’язку з цим RTX 2000E Ada функціонує більш низьких частотах, та її обчислювальна потужність операціях FP32 знизилася з 12 до 8,9 Тфлопс.
Охолодження пристрою здійснюється за допомогою компактної турбіни. Для підключення дисплеїв передбачено чотири порти DisplayPort 1.4a. Інформація про ціну відеокарти NVIDIA RTX 2000E Ada поки не представлена.
Нещодавній сплеск інтересу до штучного інтелекту значно збільшив прибутки компанії NVIDIA. У 2023 році компанія відвантажила 3,76 мільйонів графічних процесорів для дата-центрів, що на 42% (або на мільйон одиниць) більше, ніж у попередньому році. Загалом НВІДІА займає 98% ринку графічних прискорювачів для обчислювальних центрів.
Крім того, NVIDIA утримує 88% ринку відеокарт, з результатом 7,66 млн одиниць за підсумками першого кварталу, ще до виходу серії GeForce RTX 50xx, який очікується в четвертому кварталі 2024 року. В абсолютних цифрах прибуток NVIDIA за 2023 рік склав 60,9 мільярда доларів, що на 126% більше у порівнянні з 2022 роком. Цей вражаючий результат було досягнуто попри заборону США на експорт чіпів до Китаю та нездатність TSMC повністю задовольнити попит на графічні процесори для ІІ.
Завдяки таким успіхам, NVIDIA нещодавно на деякий час випередила Apple з ринкової капіталізації і зараз посідає третє місце серед найдорожчих компаній світу.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Ноутбук Acer Chromebook Plus отримав досить потужний процесор, достатньо пам’яті та роз’єм для виведення зображення. Розберемося, навіщо йому це все.
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
NVIDIA RTX 2000E Ada – професійна компактна відеокарта на архітектурі Ada LovelaceNVIDIA відеокарта
Це компактніший варіант 3D-прискорювача RTX 2000 Ada, який був випущений на початку поточного року. У новій моделі враховані особливості низькопрофільного дизайну: RTX 2000E Ada займає лише один слот розширення.
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A06 отримав покращений дисплей 90 ГцSamsung смартфон
Смартфон Samsung Galaxy A06 доступний у двох версіях: з 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам’яті. Смартфон працює на останній версії ОС Android 14.