NVIDIA RTX 2000E Ada – професійна компактна відеокарта на архітектурі Ada Lovelace

Лінійка професійних відеокарт NVIDIA Ada Lovelace поповнилася новою моделлю – RTX 2000E Ada. Це компактніший варіант 3D-прискорювача RTX 2000 Ada, який був випущений на початку поточного року. У новій моделі враховані особливості низькопрофільного дизайну: RTX 2000E Ada займає лише один слот розширення.

У плані параметрів відеокарта багато в чому успадковує риси старшої моделі. Вона використовує кристал AD107, що включає 2816 ядер CUDA, 88 тензорних ядер, 22 RT-ядра та 128-розрядну шину пам’яті. Відеобуфер оснащений 16 гігабайтами GDDR6 з підтримкою ECC та пропускною здатністю 224 Гбайт/с.

Енергоспоживання новинки обмежено 50 Вт, тоді як у RTX 2000 Ada цей показник може досягати 70 Вт. У зв’язку з цим RTX 2000E Ada функціонує більш низьких частотах, та її обчислювальна потужність операціях FP32 знизилася з 12 до 8,9 Тфлопс.

Охолодження пристрою здійснюється за допомогою компактної турбіни. Для підключення дисплеїв передбачено чотири порти DisplayPort 1.4a. Інформація про ціну відеокарти NVIDIA RTX 2000E Ada поки не представлена.

Нещодавній сплеск інтересу до штучного інтелекту значно збільшив прибутки компанії NVIDIA. У 2023 році компанія відвантажила 3,76 мільйонів графічних процесорів для дата-центрів, що на 42% (або на мільйон одиниць) більше, ніж у попередньому році. Загалом НВІДІА займає 98% ринку графічних прискорювачів для обчислювальних центрів.

Крім того, NVIDIA утримує 88% ринку відеокарт, з результатом 7,66 млн одиниць за підсумками першого кварталу, ще до виходу серії GeForce RTX 50xx, який очікується в четвертому кварталі 2024 року. В абсолютних цифрах прибуток NVIDIA за 2023 рік склав 60,9 мільярда доларів, що на 126% більше у порівнянні з 2022 роком. Цей вражаючий результат було досягнуто попри заборону США на експорт чіпів до Китаю та нездатність TSMC повністю задовольнити попит на графічні процесори для ІІ.

Завдяки таким успіхам, NVIDIA нещодавно на деякий час випередила Apple з ринкової капіталізації і зараз посідає третє місце серед найдорожчих компаній світу.