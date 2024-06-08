NVIDIA Project G-Assist — технология автоматической настройки видеокарты с помощью искусственного интеллекта08.06.24
Искусственный интеллект похоже заберет часть удовольствия от работы с комплектующими у энтузиастов. Пока мы стираем одежду и занимаемся рутиной, ИИ сможет настроить оптимальные настройки графики и режима работы видеокарты.
На выставке Computex 2024 NVIDIA представила технологию под названием Project G-Assist, предназначенную для пользователей видеокарт серии RTX. Project G-Assist работает на основе нейросетей и языковых моделей, позволяя игрокам получать контекстно обоснованные подсказки и советы. Пользователь может задавать вопросы голосом или текстом, получать рекомендации по выбору оружия, прохождению заданий, а также объяснения сюжета и истории мира игры.
Кроме того, NVIDIA Project G-Assist способен анализировать скриншоты, объясняя, что на них изображено и что делать дальше. Модели G-Assist могут быть настроены разработчиками для конкретных игр, обеспечивая высокую точность и детализацию ответов. Они могут работать как в облаке, так и нативно на компьютерах или ноутбуках с GeForce RTX AI.
Помимо игровых подсказок, G-Assist также может анализировать характеристики компьютера пользователя и автоматически настраивать игру для оптимальной производительности и стабильности.
Немного ранее Microsoft анонсировала план по интеграции ИИ-помощника Copilot в игровое пространство для PC и Xbox. Этот помощник будет предоставлять игрокам подсказки, поддерживать диалоги и помогать выполнять игровые задания.
А еще NVIDIA объявила о доступности новой версии приложения NVIDIA App, которое теперь является универсальным инструментом для управления графическими адаптерами GeForce, объединяя функции GeForce Experience и Панели управления NVIDIA .
Главным нововведением приложения стала функция автоматического разгона видеоадаптера. С помощью функции One-Click Automatic GPU Tuning владельцы мобильных и десктопных графических адаптеров GeForce RTX могут легко улучшить производительность своих устройств. Эта функция позволяет автоматически настроить видеоадаптер для оптимальной работы, хотя пользователи также могут вручную регулировать некоторые параметры.
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Однако помимо большого выбора моделей, есть и разнообразие маркировок защищенных устройств. Чаще всего цена намекает на уровень защиты устройства, но бывают нюансы
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Топ лучших смартфонов 2024 года 1 квартал
NVIDIA Project G-Assist — технология автоматической настройки видеокарты с помощью искусственного интеллектаNVIDIA видеокарта искусственный интеллект
NVIDIA Project G-Assist работает на основе нейросетей и языковых моделей, позволяя игрокам получать контекстно обоснованные подсказки и советы.
Honor Earbuds A получили сигнальный процессор Hi-Fi 5 и сертификацию Golden Ear, при этом имеют дизайн вкладышейBluetooth Honor наушники
Honor Earbuds A якобы оснащены цифровым сигнальным процессором (DSP) Hi-Fi 5 и сертификацией Golden Ear, что обеспечивает детализированный звук высокого качества.