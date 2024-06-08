NVIDIA Project G-Assist — технология автоматической настройки видеокарты с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект похоже заберет часть удовольствия от работы с комплектующими у энтузиастов. Пока мы стираем одежду и занимаемся рутиной, ИИ сможет настроить оптимальные настройки графики и режима работы видеокарты.

На выставке Computex 2024 NVIDIA представила технологию под названием Project G-Assist, предназначенную для пользователей видеокарт серии RTX. Project G-Assist работает на основе нейросетей и языковых моделей, позволяя игрокам получать контекстно обоснованные подсказки и советы. Пользователь может задавать вопросы голосом или текстом, получать рекомендации по выбору оружия, прохождению заданий, а также объяснения сюжета и истории мира игры.

Кроме того, NVIDIA Project G-Assist способен анализировать скриншоты, объясняя, что на них изображено и что делать дальше. Модели G-Assist могут быть настроены разработчиками для конкретных игр, обеспечивая высокую точность и детализацию ответов. Они могут работать как в облаке, так и нативно на компьютерах или ноутбуках с GeForce RTX AI.

Помимо игровых подсказок, G-Assist также может анализировать характеристики компьютера пользователя и автоматически настраивать игру для оптимальной производительности и стабильности.

Немного ранее Microsoft анонсировала план по интеграции ИИ-помощника Copilot в игровое пространство для PC и Xbox. Этот помощник будет предоставлять игрокам подсказки, поддерживать диалоги и помогать выполнять игровые задания.

А еще NVIDIA объявила о доступности новой версии приложения NVIDIA App, которое теперь является универсальным инструментом для управления графическими адаптерами GeForce, объединяя функции GeForce Experience и Панели управления NVIDIA .

Главным нововведением приложения стала функция автоматического разгона видеоадаптера. С помощью функции One-Click Automatic GPU Tuning владельцы мобильных и десктопных графических адаптеров GeForce RTX могут легко улучшить производительность своих устройств. Эта функция позволяет автоматически настроить видеоадаптер для оптимальной работы, хотя пользователи также могут вручную регулировать некоторые параметры.