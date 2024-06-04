В NVIDIA App появится автоматический разгон видеокарты и это не лишает гарантии

NVIDIA объявила о доступности новой версии приложения NVIDIA App, которое теперь является универсальным инструментом для управления графическими адаптерами GeForce, объединяя функции GeForce Experience и Панели управления NVIDIA .

Главным нововведением приложения стала функция автоматического разгона видеоадаптера. С помощью функции One-Click Automatic GPU Tuning владельцы мобильных и десктопных графических адаптеров GeForce RTX могут легко улучшить производительность своих устройств. Эта функция позволяет автоматически настроить видеоадаптер для оптимальной работы, хотя пользователи также могут вручную регулировать некоторые параметры.

Кроме того, в последнем релизе NVIDIA App появилась возможность записи игрового процесса в формате AV1 при частоте кадров до 120 к/с. Поддерживается как SDR, так и HDR-видеоконтент. Однако, для использования этой функции требуется графический адаптер GeForce RTX 40-й серии.

Из нашего обзора NVIDIA App

Программы, драйверы и технологии NVIDIA всегда были на слуху и пользовались спросом у геймеров. Как минимум потому что без них никаких игр не было бы. А если серьезно, потому что Панель управления и GeForce Experience были той самой связкой между железом, софтом и самим пользователем. При этом у этих программ были свои недостатки вроде медлительности загрузки и перегруженности интерфейса. Говорят, единое приложение NVIDIA должно стать глотком свежего воздуха – решить все проблемы и улучшить работу железа и программ.

Но похоже NVIDIA наконец-то нашла баланс между настройками и простотой доступа. Конечно, это бета-версия, поэтому тут и там могут встречаться глюки и сбои, но основная часть на удивление отполирована. Похоже, это будущее пакета программного обеспечения NVIDIA для ПК. Скачать бета-версию NVIDIA App можно со страницы официального сайта. Пока что оригинальная утилита также доступна. GeForce Experience скачать все еще можно с сайта либо обновить запустив текущую версию программы.