У NVIDIA App з’явиться автоматичний розгін відеокарти і це не позбавляє гарантії04.06.24
NVIDIA оголосила про доступність нової версії програми NVIDIA App, яка тепер є універсальним інструментом для керування графічними адаптерами GeForce, поєднуючи функції GeForce Experience та Панелі керування NVIDIA .
Головним нововведенням програми стала функція автоматичного розгону відеоадаптера. За допомогою функції One-Click Automatic GPU Tuning власники мобільних та десктопних графічних адаптерів GeForce RTX можуть легко покращити продуктивність своїх пристроїв. Ця функція дозволяє автоматично налаштувати відеоадаптер для оптимальної роботи, хоча користувачі можуть також вручну регулювати деякі параметри.
Крім того, в останньому релізі NVIDIA App з’явилася можливість запису ігрового процесу у форматі AV1 за частоти кадрів до 120 к/с. Підтримується як SDR, так і HDR-відеоконтент. Однак, для використання цієї функції потрібен графічний адаптер GeForce RTX 40 серії.
З нашого огляду NVIDIA App
Програми, драйвери та технології NVIDIA завжди були на слуху і мали попит у геймерів. Як мінімум тому, що без них жодних ігор не було б. А якщо серйозно, тому що Панель управління та GeForce Experience були тією самою зв’язкою між залізом, софтом та самим користувачем. При цьому ці програми мали свої недоліки на кшталт повільності завантаження і перевантаженості інтерфейсу. Кажуть, єдиний додаток NVIDIA має стати ковтком свіжого повітря – вирішити всі проблеми та покращити роботу заліза та програм.
Але схоже NVIDIA нарешті знайшла баланс між налаштуваннями та простотою доступу. Звичайно, це бета-версія, тому тут і там можуть зустрічатися глюки та збої, але основна частина напрочуд відполірована. Схоже, це майбутнє програмного забезпечення NVIDIA для ПК. Завантажити бета-версію NVIDIA App можна на сторінці офіційного сайту. Поки що оригінальна утиліта також доступна. GeForce Experience скачати все ще можна з сайту або оновити запустивши поточну версію програми.
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