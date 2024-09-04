NVIDIA добавила на логотип GeForce RTX упоминание ИИ04.09.24
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Статьи & тесты
02.09.24
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
1460
Небольшие габариты и хорошее оснащение, включая дискретную видеокарту. Все это есть у ноутбука Acer Predator Helios Neo 14. Чем еще он интересен?
02.09.24 | 05.30
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
26.08.24 | 05.46
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
19.08.24 | 05.24
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
10.08.24 | 05.38
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
22.07.24 | 06.04
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
19.07.24 | 05.19
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
17.07.24 | 19.14
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
15.07.24 | 05.16
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
10.07.24 | 16.01
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
08.07.24 | 05.01
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Новости
04.09.24 | 18.16
NVIDIA добавила на логотип GeForce RTX упоминание ИИNVIDIA видеокарта дизайн искусственный интеллект
Стоит отметить, что видеоадаптеры GeForce RTX значительно превосходят по вычислительной мощности NPU-блоки, встроенные в актуальные процессоры Intel, AMD, Apple и Qualcomm
04.09.24 | 16.14
Минобороны Украины выпустит специальные програмно защищенные смартфоны для военныхсмартфон
Речь идет о военном аналоге App Store и Google Play, а также предварительно проверенных приложениях. В настоящее время таких приложений, по словам Черногоренко, 68
04.09.24 | 18.16
NVIDIA добавила на логотип GeForce RTX упоминание ИИ
04.09.24 | 14.30
Презентация next@acer начнется уже через час. Покажут много новинок и разыграют устройства
04.09.24 | 14.07
Google Play Store теперь позволяет обновлять и устанавливать одновременно три приложения
04.09.24 | 10.17
Смартфон Moto G55 получил экран 120 Гц, MediaTek Dimensity 7025, камера с OIS и зарядку 30 Вт
04.09.24 | 08.16
Google открыл бесплатный доступ к более быстрому ИИ Gemini 1.5 Flash
03.09.24 | 18.15
Смарт-телевизоры Philips T3 с Philips 4K Quantum Dot получили искусственный интеллект для оптимизации изображения
03.09.24 | 16.06
Приложение Google нас смартфонах получило новый дизайн
03.09.24 | 10.17
Смартфон Motorola Edge 50 Neo с защитой MIL-STD 810H стоит €500
03.09.24 | 08.07