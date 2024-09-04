Зарубежные автори медиа обратили внимание на изменения в логотипе серии видеокарт GeForce RTX. Его можно встретить на сайте NVIDIA и у её AIB-партнёров. В условиях растущего интереса к технологиям искусственного интеллекта в сегменте персональных компьютеров, особенно в контексте Microsoft Copilot+ PC, NVIDIA решила подчеркнуть возможности своих видеоадаптеров. В новом логотипе GeForce RTX появилась надпись «Powering Advanced AI». Стоит отметить, что видеоадаптеры GeForce RTX значительно превосходят по вычислительной мощности NPU-блоки, встроенные в актуальные процессоры Intel, AMD, Apple и Qualcomm. Например, 3D-ускорители NVIDIA отлично справляются с созданием изображений с помощью генеративного ИИ или обработкой больших языковых моделей. NVIDIA даже предлагает инструмент ChatRTX, который позволяет создать персонализированного чат-бота. Очевидно, что NVIDIA будет прилагать дополнительные усилия для продвижения видеоадаптеров GeForce RTX как потребительских ИИ-ускорителей, подчеркивая их потенциал в области искусственного интеллекта.

В прошлом году стало известно что прибыль компании NVIDIA достигла $13,5 млрд за квартал. Это вдвое больше показателей аналогичного периода 2022-го, при этом чистая прибыль корпорации за последний год выросла сразу на 843% — до $6,1 миллиарда. Этому способствовал огромный пот на ускорителе искусственного интеллекта.

В прошлом квартале ключевым направлением бизнеса NVIDIA были продажи ускорителей для центров обработки данных. Это подразделение принесло $10,3 млрд выручки, улучшив прошлогодний показатель на 171%. Игровое направление тем временем принесло $2,49 млрд (+21% по отношению к аналогичному периоду 2022-го). Производство GPU для видеокарт GeForce RTX оказывает все меньшее влияние на доходы NVIDIA.

Что касается других сфер бизнеса NVIDIA, то профессиональная графика принесла $379 миллионов (-24%) выручки, автомобильное подразделение отчиталось о $253 млн (+15%), а на продажах OEM-продукции компания получила $66 миллионов (-53%). Согласно прогнозам, текущий квартал NVIDIA завершит с рекордной прибылью около $16 миллиардов.