Зарубіжні автори медіа звернули увагу на зміни у логотипі серії відеокарт GeForce RTX. Його можна зустріти на сайті NVIDIA та у її AIB-партнерів. В умовах зростання інтересу до технологій штучного інтелекту в сегменті персональних комп’ютерів, особливо в контексті Microsoft Copilot+ PC, NVIDIA вирішила підкреслити можливості своїх відеоадаптерів. У новому логотипі GeForce RTX з’явився напис “Powering Advanced AI”. Варто відзначити, що відеоадаптери GeForce RTX значно перевершують обчислювальну потужність NPU-блоки, вбудовані в актуальні процесори Intel, AMD, Apple і Qualcomm. Наприклад, 3D-прискорювачі NVIDIA чудово справляються зі створенням зображень за допомогою генеративного ІІ або обробкою великих мовних моделей. NVIDIA навіть пропонує інструмент ChatRTX, який дозволяє створити персоналізований чат-бот. Очевидно, що NVIDIA докладатиме додаткових зусиль для просування відеоадаптерів GeForce RTX як споживчих ІІ-прискорювачів, підкреслюючи їхній потенціал у галузі штучного інтелекту.



Минулого року стало відомо, що прибуток компанії NVIDIA досяг $13,5 млрд за квартал. Це вдвічі більше за показники аналогічного періоду 2022-го, при цьому чистий прибуток корпорації за останній рік зріс відразу на 843% — до $6,1 мільярда. Цьому сприяв великий піт на прискорювачі штучного інтелекту.

У минулому кварталі ключовим напрямком бізнесу NVIDIA були продажі прискорювачів для центрів обробки даних. Цей підрозділ приніс $10,3 млрд. виручки, покращивши торішній показник на 171%. Ігровий напрямок тим часом приніс $2,49 млрд (+21% по відношенню до аналогічного періоду 2022-го). Виробництво GPU для відеокарт GeForce RTX все менше впливає на доходи NVIDIA.

Що стосується інших сфер бізнесу NVIDIA, то професійна графіка принесла $379 мільйонів (-24%) виручки, автомобільний підрозділ прозвітував про $253 млн (+15%), а на продажах OEM-продукції компанія отримала $66 мільйонів (-53%). Згідно з прогнозами, поточний квартал NVIDIA завершить із рекордним прибутком близько $16 мільярдів.