NVIDIA додала на логотип GeForce RTX згадку ШІ04.09.24
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Статті & тести
02.09.24
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактне домінування
840
Невеликі габарити та гарне оснащення, включаючи дискретну відеокарту. Все це має ноутбук Acer Predator Helios Neo 14. Чим ще він цікавий?
26.08.24 | 05.46
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
23.08.24 | 15.30
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
19.08.24 | 05.36
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
14.08.24 | 06.02
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
10.08.24 | 05.38
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
29.07.24 | 04.59
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
22.07.24 | 06.04
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
19.07.24 | 05.19
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
17.07.24 | 19.24
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
15.07.24 | 05.16
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
10.07.24 | 16.01
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
08.07.24 | 05.01
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Новини
04.09.24 | 18.16
NVIDIA додала на логотип GeForce RTX згадку ШІNVIDIA відеокарта дизайн штучний інтелект
Варто відзначити, що відеоадаптери GeForce RTX значно перевершують обчислювальну потужність NPU-блоків, вбудовані в актуальні процесори Intel, AMD, Apple і Qualcomm.
04.09.24 | 16.14
Міноборони України випустить спеціальні програмно захищені смартфони для військовихсмартфон
Йдеться про військовий аналог App Store і Google Play, а також попередньо перевірені програми. Наразі таких додатків, за словами Чорногоренка, 68
04.09.24 | 18.16
NVIDIA додала на логотип GeForce RTX згадку ШІ
04.09.24 | 16.14
Міноборони України випустить спеціальні програмно захищені смартфони для військових
04.09.24 | 14.30
Презентація next@acer розпочнеться вже за годину. Покажуть багато новинок та розіграють пристрої
04.09.24 | 14.07
Google Play Store тепер дозволяє оновлювати та встановлювати одночасно три програми
04.09.24 | 10.17
Смартфон Moto G55 отримав екран 120 Гц, MediaTek Dimensity 7025, камера з OIS та зарядку 30 Вт
04.09.24 | 08.16
Google відкрив безкоштовний доступ до швидшого ШІ Gemini 1.5 Flash
03.09.24 | 18.15
Смарт-телевізори Philips T3 із Philips 4K Quantum Dot отримали штучний інтелект для оптимізації зображення
03.09.24 | 16.06
Додаток Google нас смартфонах отримав новий дизайн
03.09.24 | 12.08
Навушники Oppo Enco Air 4 з ANC, захистом IP55 та автономністю 43 години коштують $25
03.09.24 | 10.17
Смартфон Motorola Edge 50 Neo із захистом MIL-STD 810H коштує €500
03.09.24 | 08.07