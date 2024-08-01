Ноутбук Dell Latitude 7455 Snapdragon Edition имеет автономность 22 часа и все те же проблемы с совместимостью программ01.08.24
Dell анонсировала новый ноутбук Latitude 7455 Snapdragon Edition, который оснащен процессором Qualcomm Snapdragon X Elite с 12 ядрами. Этот процессор обеспечивает некоторую производительность и длительное время автономной работы. Базовая конфигурация устройства включает 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопитель объемом 1 ТБ.
Ноутбук имеет 14-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560×1600), который обеспечивает яркое и четкое изображение. Технология ComfortView+ делает работу за экраном более комфортной для глаз. Также ноутбук оснащен инфракрасной камерой FHD, сетевой картой Qualcomm FastConnect 7800 и TPM-чипом для повышения безопасности.
Еще во время презентации первых ноутбуков на платформе Qualcomm стало известно о том, что ряд программ под Windows плохо совместимы с чипами Snapdragon. Единицы запускаются в нативном режиме для чипсетов arm, десятки в режиме совместимости, сжирая производительность, а огромное количество программ могут вообще не запуститься.
Аккумулятор емкостью 54 Втчас позволяет до 22 часов воспроизводить видео в разрешении QHD. Легкий и тонкий корпус ноутбука (весом 1,44 кг и толщиной 16,90 мм) делает его компактным и удобным для переноски.
Ранее мы рассказывали что компания ASUS представила в Украине свой первый ноутбук на архитектуре ARM.Им стал Vivobook S 15 (S5507), который также является первым компьютером Copilot+ PC по версии Microsoft, оснащенным функциями ИИ и эксклюзивным программным обеспечением от ASUS.
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Dell Latitude 7455 Snapdragon Edition, новый ноутбук который оснащен процессором Qualcomm Snapdragon X Elite с 12 ядрами
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