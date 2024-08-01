Ноутбук Dell Latitude 7455 Snapdragon Edition має автономність 22 години і ймовірно ті самі проблеми із сумісністю програм

Dell анонсувала новий ноутбук Latitude 7455 Snapdragon Edition, оснащений процесором Qualcomm Snapdragon X Elite з 12 ядрами. Цей процесор забезпечує деяку продуктивність та тривалий час автономної роботи. Базова конфігурація пристрою включає 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x та накопичувач об’ємом 1 ТБ.

Ноутбук має 14-дюймовий сенсорний IPS-дисплей з роздільною здатністю QHD+ (2560×1600), який забезпечує яскраве та чітке зображення. Технологія ComfortView+ робить роботу за екраном комфортнішою для очей. Також ноутбук оснащений інфрачервоною камерою FHD, карткою мережі Qualcomm FastConnect 7800 і TPM-чіпом для підвищення безпеки.

Щепід час презентації перших ноутбуків на платформі Qualcomm стало відомо про те, що ряд програм під Windows погано сумісні з чіпами Snapdragon. Одиниці запускаються в нативному режимі для чіпсетів arm, десятки в режимі сумісності, зжираючи продуктивність, а безліч програм можуть взагалі не запуститися.

Акумулятор ємністю 54 Втчас дозволяє до 22 годин відтворювати відео з роздільною здатністю QHD. Легкий і тонкий корпус ноутбука (вагою 1,44 кг та товщиною 16,90 мм) робить його компактним та зручним для перенесення.

Раніше ми розповідали, що компанія ASUS представила в Україні свій перший ноутбук на архітектурі ARM. Ним став Vivobook S 15 (S5507), який також є першим комп’ютером Copilot+ PC за версією Microsoft, оснащеним функціями ШІ та ексклюзивним програмним забезпеченням від ASUS.