Ноутбук Dell Latitude 7455 Snapdragon Edition має автономність 22 години і ймовірно ті самі проблеми із сумісністю програм01.08.24
Dell анонсувала новий ноутбук Latitude 7455 Snapdragon Edition, оснащений процесором Qualcomm Snapdragon X Elite з 12 ядрами. Цей процесор забезпечує деяку продуктивність та тривалий час автономної роботи. Базова конфігурація пристрою включає 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x та накопичувач об’ємом 1 ТБ.
Ноутбук має 14-дюймовий сенсорний IPS-дисплей з роздільною здатністю QHD+ (2560×1600), який забезпечує яскраве та чітке зображення. Технологія ComfortView+ робить роботу за екраном комфортнішою для очей. Також ноутбук оснащений інфрачервоною камерою FHD, карткою мережі Qualcomm FastConnect 7800 і TPM-чіпом для підвищення безпеки.
Щепід час презентації перших ноутбуків на платформі Qualcomm стало відомо про те, що ряд програм під Windows погано сумісні з чіпами Snapdragon. Одиниці запускаються в нативному режимі для чіпсетів arm, десятки в режимі сумісності, зжираючи продуктивність, а безліч програм можуть взагалі не запуститися.
Акумулятор ємністю 54 Втчас дозволяє до 22 годин відтворювати відео з роздільною здатністю QHD. Легкий і тонкий корпус ноутбука (вагою 1,44 кг та товщиною 16,90 мм) робить його компактним та зручним для перенесення.
Раніше ми розповідали, що компанія ASUS представила в Україні свій перший ноутбук на архітектурі ARM. Ним став Vivobook S 15 (S5507), який також є першим комп’ютером Copilot+ PC за версією Microsoft, оснащеним функціями ШІ та ексклюзивним програмним забезпеченням від ASUS.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Обивателі помітять лічені зміни у смартфонах лише за прямого зіставлення. Нам же, після півроку використання Samsung Galaxy S23 Ultra новий S24 Ultra здався навіть свіжішим, ніж можна собі уявити.
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Ноутбук Dell Latitude 7455 Snapdragon Edition має автономність 22 години і ймовірно ті самі проблеми із сумісністю програмDell Qualcomm Windows ноутбук
Dell Latitude 7455 Snapdragon Edition, новий ноутбук який оснащений процесором Qualcomm Snapdragon X Elite з 12 ядрами
Системні вимоги Star Wars Outlaws офіційно опублікованоUbisoft Зоряні війни ігри комплектуючі
Всі описані конфігурації передбачають використання активного режиму апскейлінгу в режимі «Якість» для оптимальної продуктивності та візуальної якості гри Star Wars Outlaws