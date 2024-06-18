ASUS Vivobook S 15 на Qualcomm Snapdragon з Windows 11 вже в Україні

Компанія ASUS представила свій перший ноутбук в Україні на архітектурі ARM. Ним став Vivobook S 15 (S5507). ), який також є першим комп’ютером Copilot+ PC за версією Microsoft, оснащеним функціями ІІ та ексклюзивним програмним забезпеченням від ASUS.

Завдяки вбудованому модулю ІІ-обробки користувачі отримують апаратне прискорення функцій штучного інтелекту, а процесор Qualcomm забезпечує хороший рівень продуктивності та енергоефективності.

Що стосується софту, більшість програм та редакторів контенту сумісні з новим типом процесорів. Вони запускаються в адаптованій ARM-версії або в режимі сумісності x64. Насправді користувач не помітить різниці, хіба що якась програма буде не до кінця оптимізована.

Докладніше ці та інші нюанси ми розберемо під час тестів, коли пристрій потрапить до нас до редакції.

Характеристики ASUS Vivobook S 15 (S5507)

ASUS Vivobook S 15 реалізує інструменти ІІ Windows. Вбудований у платформу X Elite нейронний процесор Qualcomm Hexagon має продуктивність 45 TOPS, що забезпечує прискорену локальну обробку даних ІІ. Ноутбук підтримує до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і має твердотільний накопичувач PCIe 4.0 до 1 ТБ.

Пристрій має ультратонкий суцільнометалевий корпус завтовшки 14,7 мм і важить лише 1,42 кг. Для підвищення міцності ноутбук має звужені краї та логотип, вигравіруваний на верстаті з числовим програмним керуванням (ЧПК).



Відповідно до внутрішніх тестів, акумулятор ємністю 70 Втч забезпечує до 18 годин автономної роботи, а функція швидкого заряджання та технологія USB-C Easy Charge дозволяють заряджати пристрій практично від будь-якого адаптера живлення.

ASUS Vivobook S 15 оснащений двома портами USB4 з підтримкою функції швидкого заряджання, виведення зображення на монітори з роздільною здатністю 4K та передачі даних на швидкості до 40 Гбіт/с. Також ноутбук має два порти USB 3.2 Gen 1 Type-A, вихід HDMI 2.1, слот для карт microSD та комбінований аудіороз’єм.