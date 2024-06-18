ASUS Vivobook S 15 на Qualcomm Snapdragon с Windows 11 уже в Украине18.06.24
Компания ASUS представила в Украине свой первый ноутбук на архитектуре ARM. Им стал Vivobook S 15 (S5507), который также является первым компьютером Copilot+ PC по версии Microsoft, оснащенным функциями ИИ и эксклюзивным программным обеспечением от ASUS.
Благодаря встроенному модулю ИИ-обработки, пользователи получают аппаратное ускорение функций искусственного интеллекта, а процессор Qualcomm обеспечивает хороший уровень производительности и энергоэффективности.
Что касается софта, большинство программ и редакторов контента совместимы с новым типом процессоров. Они запускаются в адаптированной ARM-версии либо же в режиме совместимости x64. На деле пользователь не заметит разницы, разве что какое-то приложение будет не до конца оптимизированно.
Подробнее эти и другие нюансы мы разберем в ходе тестов, когда устройство попадет к нам в редакцию.
Характеристики ASUS Vivobook S 15 (S5507)
ASUS Vivobook S 15 реализует инструменты ИИ Windows. Встроенный в платформу X Elite нейронный процессор Qualcomm Hexagon обладает производительностью 45 TOPS, что обеспечивает ускоренную локальную обработку данных ИИ. Ноутбук поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и оснащен твердотельным накопителем PCIe 4.0 до 1 ТБ.
Устройство имеет ультратонкий цельнометаллический корпус толщиной 14,7 мм и весит всего 1,42 кг. Для повышения прочности ноутбук имеет зауженные края и логотип, выгравированный на станке с числовым программным управлением (ЧПК).
Согласно внутренним тестам, аккумулятор емкостью 70 Втч обеспечивает до 18 часов автономной работы, а функция быстрой зарядки и технология USB-C Easy Charge позволяют заряжать устройство практически от любого адаптера питания.
ASUS Vivobook S 15 оснащен двумя портами USB4 с поддержкой функции быстрой зарядки, вывода изображения на мониторы с разрешением 4K и передачи данных на скорости до 40 Гбит/с. Также ноутбук имеет два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, выход HDMI 2.1, слот для карт microSD и комбинированный аудиоразъем.
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