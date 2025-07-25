25.07.25
NVIDIA Blackwell – архитектура с новыми возможностями для ИИ и создание контента
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NVIDIA Blackwell

Технологии NVIDIA, которые были доступны только владельцам профессиональных видеокарт, стали открыты для обычных пользователей. Расскажем о возможностях архитектуры Blackwell в области искусственного интеллекта и создания контента.