Nothing CMF Watch 3 Pro оснащены OLED-дисплеем и GPS

Бренд Nothing выпустил обновлённую модель смарт-часов — CMF Watch 3 Pro. Новинка получила увеличенный OLED-дисплей диагональю 1,43 дюйма (на 10% больше по сравнению с предыдущей версией), более точное GPS-отслеживание и переработанный датчик сердечного ритма.

Корпус часов доступен в трёх вариантах: тёмно-сером, светло-сером и оранжевом. В отличие от прошлых моделей, в Watch 3 Pro отсутствует поддержка сменных декоративных панелей, ранее предназначенных для кастомизации внешнего вида.

Nothing CMF Watch 3 Pro поддерживают 131 спортивный режим, оснащено новым четырёхканальным пульсометром и функциями на базе искусственного интеллекта — в частности, персонализированными тренировочными планами и анализом нагрузки после занятий. Двухдиапазонный GPS, по заявлению производителя, обеспечивает более стабильное соединение и точное отслеживание маршрута.

Полная зарядка занимает около 99 минут. В зависимости от режима использования часы могут работать:

до 13 дней в обычном режиме,

до 11 дней с активным отслеживанием,

около 4,5 дней с включённым Always-On Display.

Управление функциями осуществляется через обновлённое приложение Nothing X, в которое добавлена поддержка сервисов Strava, Apple Health и Google Health Connect. В будущем на эту платформу планируется перенести и предыдущие модели — CMF Watch Pro и Watch Pro 2.

Продажи уже начались на официальном сайте Nothing. Розничная цена — $99 или €99.