Nothing CMF Watch 3 Pro оснащені OLED-дисплеєм та GPS

Бренд Nothing випустив оновлену модель смарт-годинника – CMF Watch 3 Pro. Новинка отримала збільшений OLED-дисплей діагоналлю 1,43 дюйми (на 10% більше у порівнянні з попередньою версією), більш точне GPS відстеження та перероблений датчик серцевого ритму.

Корпус годинника доступний у трьох варіантах: темно-сірому, світло-сірому і помаранчевому. На відміну від минулих моделей, Watch 3 Pro відсутня підтримка змінних декоративних панелей, раніше призначених для кастомізації зовнішнього вигляду.

Nothing CMF Watch 3 Pro підтримують 131 спортивний режим, оснащений новим чотириканальним пульсометром та функціями на базі штучного інтелекту — зокрема, персоналізованими тренувальними планами та аналізом навантаження після занять. Двохдіапазонний GPS, за заявою виробника, забезпечує більш стабільне з’єднання та точне відстеження маршруту.

Повна зарядка займає близько 99 хвилин. Залежно від режиму використання годинник може працювати:

до 13 днів у звичайному режимі,

до 11 днів з активним відстеженням,

близько 4,5 днів із включеним Always-On Display.

Керування функціями здійснюється через оновлений додаток Nothing X, до якого додано підтримку сервісів Strava, Apple Health та Google Health Connect. У майбутньому на цю платформу планується перенести і попередні моделі – CMF Watch Pro та Watch Pro 2.

Продаж вже розпочався на офіційному сайті Nothing. Роздрібна ціна – $99 або €99.