Носвые полностью беспроводные наушники Redmi стоят менее $20

Xiaomi представила сразу несколько моделей полностью беспроводных наушников Redmi.

Redmi Buds 6 Lite оснащены 12,4-миллиметровыми драйверами с титановой диафрагмой и поддерживают внутриканальную конструкцию для более комфортного ношения и лучшего звукового изолятора. В наушниках реализована двойная система микрофонов, обеспечивающая активное шумоподавление до 40 дБ во время звонков, а также наличие функции ANC. Redmi Buds 6 Lite могут работать до 7 часов от одного заряда без чехла и до 38 часов с его использованием. Эти наушники доступны в Европе по цене 15 евро и предлагаются в голубом, белом и чёрном цветах.

Redmi Buds 6 Play оснащены внутриканальной конструкцией и 10-миллиметровыми динамиками. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.4, а параметры звука можно настроить с помощью эквалайзера в фирменном приложении. В наушниках реализована система шумоподавления для устранения посторонних звуков во время телефонных разговоров. На одном заряде Redmi Buds 6 Play могут работать до 7,5 часов, а благодаря зарядному кейсу время автономной работы увеличивается ещё на 7,5 часов. В новинке также поддерживается технология Google Fast Pair для быстрого сопряжения. Redmi Buds 6 Play уже доступны для покупки в Японии по цене $9.