Носі повністю бездротові навушники Redmi коштують менше $2005.09.24
Xiaomi представила відразу кілька моделей повністю бездротових навушників Redmi.
Redmi Buds 6 Lite оснащені 12,4-міліметровими драйверами з титановою діафрагмою та підтримують внутрішньоканальну конструкцію для більш комфортного носіння та кращого звукового ізолятора. У навушниках реалізовано подвійну систему мікрофонів, що забезпечує активне шумозаглушення до 40 дБ під час дзвінків, а також наявність функції ANC. Redmi Buds 6 Lite можуть працювати до 7 години від одного заряду без чохла і до 38 годин з його використанням. Ці навушники доступні в Європі за ціною 15 євро і пропонуються у блакитному, білому та чорному кольорах.
Redmi Buds 6 Play оснащені внутрішньоканальною конструкцією та 10-міліметровими динаміками. Підключення здійснюється через Bluetooth 5.4, а налаштування звуку можна налаштувати за допомогою еквалайзера у фірмовому додатку. У навушниках реалізовано систему шумоподавлення для усунення сторонніх звуків під час телефонних розмов. На одному заряді Redmi Buds 6 Play можуть працювати до 7,5 години, а завдяки зарядному кейсу час автономної роботи збільшується ще на 7,5 години. У новинці також підтримується технологія Google Fast Pair для швидкого поєднання. Redmi Buds 6 Play вже доступні для покупки у Японії за ціною $9.
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