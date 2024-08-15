Nokia перестанет выпускать смартфон, телевизоры и наушники под своим брендом

Недавние события показывают, что бренд Nokia может прекратить своё существование на рынке потребительских устройств. Компания постепенно утрачивает лицензионные соглашения с различными партнёрами, которые ранее выпускали продукцию под этим знаменитым брендом.

HMD Global, которая до недавнего времени выпускала устройства под маркой Nokia, теперь сосредоточена на собственном бренде. В июле этого года был представлен смартфон HMD Skyline, который получил дизайн, вдохновлённый моделью Lumia. Кроме того, компания разрабатывает планшет и другие устройства.

Несколько партнёров Nokia уже завершили выпуск продукции под этим брендом. В частности, компания StreamView, производившая смарт-телевизоры с логотипом Nokia, теперь выпускает их под маркой Thomson. Производитель наушников RichGo также прекратил выпуск продукции под брендом Nokia, удалив её с официального сайта. OffGlobal, занимавшаяся производством ноутбуков, также больше не будет выпускать устройства под этим названием.

На данный момент Nokia не сделала официального заявления относительно будущего лицензирования своего бренда. Не исключено, что компания намерена полностью уйти с потребительского рынка, но сохранит своё влияние в телекоммуникационной отрасли.

В прошлом году финская компания основанная в середине XIX века, впервые за почти 60 лет сменила легендарный логотип. Руководство Nokia хочет запустить новый бренд, который будет сконцентрирован на сетях и промышленной цифровизации. Компания постарается нарастить долю услуг беспроводной связи с сетевым оборудованием и продавать клиентам частные сети 5G.

Ранее HMD представила обновленную версию легендарного телефона Nokia 3210 на 2024 год, сочетающую современные технологии с духом классической модели 1999 года.

Новинка оснащена 2,4-дюймовым TFT LCD-дисплеем с разрешением QVGA и 2-мегапиксельной основной камерой с LED-вспышкой. Телефон работает на операционной системе S30+ с возможностью использования облачных приложений.

В основе устройства лежит чипсет Unisoc T107, сопровождаемый 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти, которую можно зачем-то расширить до 32 ГБ с помощью слота для карты microSD.

Нокиа 3210 (2024) поддерживает Bluetooth 5.0, обладает 3,5-мм аудиоразъемом, FM-радио и предустановленной игрой «Змейка».

А еще до этого HMD выпустила новые телефоны Nokia 215 4G, Nokia 225 4G и Nokia 235 4G. Из общего, все три устройства имеют установленную игру «Змейка».

Для чего-то в компании уточнили что «А в Африке, Индии, на Ближнем Востоке и в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, именно эти доступные по цене телефоны будут иметь облачные приложения, которые обеспечат доступ к разумным функциям, в том числе к новостям, погоде и YouTube Shorts». Какое это имеет отношение к рынку Украины – пока неясно.

Nokia225 4G



Карманный 2,4-дюймовый LCD-дисплей, оснащенный 0,3-мегапиксельной камерой со вспышкой, подходящей для low’fi снимков в стиле 2000-х (YK2), Bluetooth, аккумулятор на 1450 мАч, обеспечивающий 9,8 часов работы в режиме разговора будет доступен в темно-синем цвете.

Nokia235 4Gи Nokia215 4G

У Nokia 235 4G – все то же, что и у Nokia 225 4G, только чуть больший экран. Он имеет 2-мегапиксельную заднюю камеру и будет доступен в двух цветах: пурпурный и чёрный.

Nokia 215 4G – вполне добротный многофункциональный телефон, красивый и крепкий одновременно. Он доступен в персиковом и черном цветах.