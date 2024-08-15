Nokia перестане випускати смартфон, телевізори та навушники під своїм брендом

Останні події показують, що бренд Nokia може припинити своє існування на ринку споживчих пристроїв. Компанія поступово втрачає ліцензійні угоди із різними партнерами, які раніше випускали продукцію під цим знаменитим брендом.

HMD Global, яка донедавна випускала пристрої під маркою Nokia, тепер зосереджена на власному бренді. У липні цього року було представлено смартфон HMD Skyline, який отримав дизайн, натхненний моделлю Lumia. Крім того, компанія розробляє планшет та інші пристрої.

Декілька партнерів Nokia вже завершили випуск продукції під цим брендом. Зокрема компанія StreamView, яка виробляла смарт-телевізори з логотипом Nokia, тепер випускає їх під маркою Thomson. Виробник навушників RichGo також припинив випускати продукцію під брендом Nokia, видаливши її з офіційного сайту. OffGlobal, що займалася виробництвом ноутбуків, також більше не випускатиме пристрої під цією назвою.

Наразі Nokia не зробила офіційної заяви щодо майбутнього ліцензування свого бренду. Не виключено, що компанія має намір повністю залишити споживчий ринок, але збереже свій вплив у телекомунікаційній галузі.

Минулого року фінська компанія заснована в середині ХІХ століття, вперше за майже 60 років. target=”_blank” rel=”noopener”>змінила легендарний логотип. Керівництво Nokia хоче запустити новий бренд, який буде сконцентрований на мережах та промисловій цифровізації. Компанія намагатиметься наростити частку послуг бездротового зв’язку з мережевим обладнанням та продавати клієнтам приватні мережі 5G.

Раніше HMD представила оновлену версію легендарного телефону Nokia 3210 на 2024 рік, що поєднує сучасні технології з духом класичної моделі 1999 року.

Новинка оснащена 2,4-дюймовим TFT LCD-дисплеєм з роздільною здатністю QVGA і 2-мегапіксельною основною камерою з LED-спалахом. versiyu-s-2-mpiks-kameroj-i-mnogo-megabajt/”> Телефон працює на операційній системі S30+ з можливістю використання хмарних програм.

В основі пристрою лежить чіпсет Unisoc T107, що супроводжується 64 МБ оперативної пам’яті і 128 МБ вбудованої пам’яті, яку можна навіщось розширити до 32 ГБ за допомогою слота для карти microSD.

Нокіа 3210 (2024) підтримує Bluetooth 5.0, має 3,5-мм аудіороз’єм, FM-радіо та встановлену гру «Змійка».

А ще до цього HMD випустила нові телефони Nokia 215 4G, Nokia 225 4G та Nokia 235 4G. Із загального, всі три пристрої мають встановлену гру “Змійка”.

Для чогось у компанії уточнили що «А в Африці, Індії, на Близькому Сході та в деяких країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону саме ці доступні за ціною телефони матимуть хмарні програми, які забезпечать доступ до розумних функцій, у тому числі до новин , погоді та YouTube Shorts». Яке це має відношення до ринку України – поки що неясно.

Nokia225 4G



Кишеньковий 2,4-дюймовий LCD-дисплей, оснащений 0,3-мегапіксельною камерою зі спалахом, що підходить для low’fi знімків у стилі 2000-х (YK2), Bluetooth, акумулятор на 1450 мАч, що забезпечує 9,8 годин роботи в режимі розмови буде доступний у темно-синьому кольорі.

Nokia235 4Gі Nokia 215 4G

У Nokia 235 4G – все те ж, що і у Nokia 225 4G, тільки трохи більший екран. Він має 2-мегапіксельну задню камеру і буде доступний у двох кольорах: пурпуровий та чорний.

Nokia 215 4G – добротний багатофункціональний телефон, красивий і міцний одночасно. Він доступний у персиковому та чорному кольорах.