Nintendo запустила свой стриминговый сервис с музыкой из игр02.11.24
Nintendo выпустила мобильное приложение Nintendo Music, позволяющее слушать саундтреки из культовых игровых серий, таких как Mario, The Legend of Zelda, Pokemon, Metroid, Splatoon и Animal Crossing. Пользователи могут наслаждаться музыкой онлайн и офлайн, а также создавать собственные плейлисты и выбирать композиции из готовых подборок по темам и персонажам.
В Nintendo Music есть плейлисты для разных настроений и ситуаций: тренировок, отдыха или сна. В дополнение к этому, приложение поддерживает особую функцию скрытия музыки из игр, чтобы избежать спойлеров для пользователей, которые еще не завершили прохождение. Еще один приятный момент — возможность удлинить звучание треков для более продолжительного прослушивания.
Приложение Nintendo Music уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, сборник культовых постапокалиптических шутеров от украинской студии GSC Game World, вскоре станет доступен на портативной консоли Nintendo Switch. Первоначально релиз был запланирован на ноябрь, но его перенесли на 31 октября. Это событие сопровождается новым трейлером, в котором показаны кадры игрового процесса, снятые на Switch.
В сборник входят три игры: Shadow of Chernobyl, Clear Sky, и Call of Pripyat. Переносом игр на платформу Nintendo занимались сами разработчики GSC Game World в сотрудничестве со студией Mataboo. Игроки смогут приобрести каждую игру отдельно по цене $20/€20, а весь комплект будет стоить $40/€40.
Теперь фанаты серии Stalker смогут насладиться атмосферой Зоны на Switch, что позволяет играть в эти культовые шутеры в портативном формате.
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Nintendo запустила свой стриминговый сервис с музыкой из игрNintendo игры музыка
Nintendo Music позволит прослушать саундтреки из культовых игровых серий, таких как Mario, The Legend of Zelda, Pokemon, Metroid, Splatoon и Animal Crossing
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