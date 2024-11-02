Nintendo запустила свій стрімінговий сервіс із саундтреками з ігор02.11.24
Nintendo випустила мобільний додаток Nintendo Music, що дозволяє слухати саундтреки з культових ігрових серій, таких як Mario, The Legend of Zelda, Pokemon, Metroid, Splatoon та Animal Crossing. Користувачі можуть насолоджуватися музикою онлайн та офлайн, а також створювати власні плейлисти та вибирати композиції з готових добірок за темами та персонажами.
У Nintendo Music є плейлисти для різних настроїв та ситуацій: тренувань, відпочинку чи сну. Крім цього, програма підтримує особливу функцію приховування музики з ігор, щоб уникнути спойлерів для користувачів, які ще не завершили проходження. Ще один приємний момент – можливість подовжити звучання треків для більш тривалого прослуховування.
Програма Nintendo Music вже доступна для завантаження в App Store та Google Play.
S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, збірка культових постапокаліптичних шутерів від української студії GSC Game World, незабаром стане доступний на портативної консолі Nintendo Switch. Спочатку реліз запланували на листопад, але його перенесли на 31 жовтня. Ця подія супроводжується новим трейлером, у якому показані кадри ігрового процесу, зняті на Switch.
До збірки входять три гри: Shadow of Chernobyl, Clear Sky та Call of Pripyat. Перенесенням ігор на платформу Nintendo займалися розробники GSC Game World у співпраці зі студією Mataboo. Гравці зможуть придбати кожну гру окремо за ціною $20/€20, а весь комплект коштуватиме $40/€40.
Тепер фанати серії Stalker зможуть насолодитися атмосферою Зони на Switch, що дозволяє грати в ці культові шутери в портативному форматі.
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Nintendo запустила свій стрімінговий сервіс із саундтреками з ігорNintendo ігри музика
Nintendo Music дозволить прослухати саундтреки з культових ігрових серій, таких як Mario, The Legend of Zelda, Pokemon, Metroid, Splatoon та Animal Crossing
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