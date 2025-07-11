Наушники Sony WH-1000XM6 начали продаваться в Украине

Компания Sony анонсировала начало продаж флагманских беспроводных наушников WH-1000XM6 в Украине. Это продолжение популярной серии с активным шумоподавлением, получившее новый процессор, переработанный дизайн и поддержку современных аудиотехнологий.

Sony WH-1000XM6 адаптируются к окружающей среде в реальном времени, регулируя уровень ANC в зависимости от местоположения и активности пользователя.

Новые динамики улучшают воспроизведение вокала и басов, а технологии DSEE Extreme и Edge-AI восстанавливают детали в сжатом аудио. Поддерживается функция Samsung DeX и 360 Reality Audio Upmix for Cinema для объемного звука в видео.

Характеристики Sony WH-1000XM6

Процессор шумоподавления QN3: в 7 раз быстрее, чем в предыдущей модели (QN1)

12 микрофонов: по 6 на каждую чашу для точной адаптации к шумовой среде

Время работы: до 30 часов с ANC, быстрая зарядка (3 мин = 3 часа прослушивания через USB-PD)

Поддержка: Hi-Res Audio Wireless, LDAC, DSEE Extreme, Edge-AI

Интеллектуальные функции: Scene-based Listening, LE Audio, Auracast, многоточечное подключение

Дизайн: обновлённое оголовье, складной корпус, сенсорное управление

Качество связи: технология Precise Voice Pickup и 6 микрофонов с ИИ-фокусировкой на голос

Экология: переработанный пластик, биоразлагаемая упаковка

Наушники доступны в трёх цветах: чёрный, серебристый и тёмно-синий. С 10 июля стартует предзаказ по акционной цене на сайте www.sonycentre.com.ua и у официальных партнёров. Рекомендованная розничная цена после старта продаж — около 20 000 грн.