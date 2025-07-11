Навушники Sony WH-1000XM6 почали продавати в Україні

Компанія Sony анонсувала початок продажу бездротових флагманських навушників WH-1000XM6 в Україні. Це продовження популярної серії з активним шумозаглушенням, що отримало новий процесор, перероблений дизайн та підтримку сучасних аудіотехнологій.

Sony WH-1000XM6 адаптуються до навколишнього середовища в реальному часі, регулюючи рівень ANC залежно від розташування та активності користувача.

Нові динаміки покращують відтворення вокалу та басів, а технології DSEE Extreme та Edge-AI відновлюють деталі у стислому аудіо. Підтримується функція Samsung DeX та 360 Reality Audio Upmix for Cinema для об’ємного звуку у відео.

Характеристики Sony WH-1000XM6

Процесор шумоподавлення QN3: у 7 разів швидше, ніж у попередній моделі (QN1)

12 мікрофонів: по 6 на кожну чашу для точної адаптації до шумового середовища

Час роботи: до 30 годин з ANC, швидка зарядка (3 хв = 3 години прослуховування через USB-PD)

Підтримка: Hi-Res Audio Wireless, LDAC, DSEE Extreme, Edge-AI

Інтелектуальні функції: Scene-based Listening, LE Audio, Auracast, багатоточкове підключення

Дизайн: оновлене оголов’я, складний корпус, сенсорне керування

Якість зв’язку: технологія Precise Voice Pickup та 6 мікрофонів з ІІ-фокусуванням на голос

Екологія: перероблений пластик, біорозкладна упаковка

Навушники доступні у трьох кольорах: чорний, сріблястий та темно-синій. З 10 липня стартує попереднє замовлення за акційною ціною на сайті www.sonycentre.com.ua та у офіційних партнерів. Рекомендована роздрібна ціна після старту продажу – близько 20000 грн.