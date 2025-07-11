Навушники Sony WH-1000XM6 почали продавати в Україні11.07.25
Компанія Sony анонсувала початок продажу бездротових флагманських навушників WH-1000XM6 в Україні. Це продовження популярної серії з активним шумозаглушенням, що отримало новий процесор, перероблений дизайн та підтримку сучасних аудіотехнологій.
Sony WH-1000XM6 адаптуються до навколишнього середовища в реальному часі, регулюючи рівень ANC залежно від розташування та активності користувача.
Нові динаміки покращують відтворення вокалу та басів, а технології DSEE Extreme та Edge-AI відновлюють деталі у стислому аудіо. Підтримується функція Samsung DeX та 360 Reality Audio Upmix for Cinema для об’ємного звуку у відео.
Характеристики Sony WH-1000XM6
- Процесор шумоподавлення QN3: у 7 разів швидше, ніж у попередній моделі (QN1)
- 12 мікрофонів: по 6 на кожну чашу для точної адаптації до шумового середовища
- Час роботи: до 30 годин з ANC, швидка зарядка (3 хв = 3 години прослуховування через USB-PD)
- Підтримка: Hi-Res Audio Wireless, LDAC, DSEE Extreme, Edge-AI
- Інтелектуальні функції: Scene-based Listening, LE Audio, Auracast, багатоточкове підключення
- Дизайн: оновлене оголов’я, складний корпус, сенсорне керування
- Якість зв’язку: технологія Precise Voice Pickup та 6 мікрофонів з ІІ-фокусуванням на голос
- Екологія: перероблений пластик, біорозкладна упаковка
Навушники доступні у трьох кольорах: чорний, сріблястий та темно-синій. З 10 липня стартує попереднє замовлення за акційною ціною на сайті www.sonycentre.com.ua та у офіційних партнерів. Рекомендована роздрібна ціна після старту продажу – близько 20000 грн.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Новий планшет Oppo Pad SE відрізняється якісним екраном та великим акумулятором. Він зручний як при домашньому використанні, так і в подорожах. Розкажемо докладніше
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Навушники Sony WH-1000XM6 почали продавати в Україні Sony навушники
Sony WH-1000XM6 адаптуються до навколишнього середовища в реальному часі, регулюючи рівень ANC залежно від розташування та активності користувача.
NVIDIA стала найдорожчою компанією у світі. Капіталізація досягла $4 трлн. NVIDIA бізнес фінанси
Жодна інша корпорація, включаючи Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet та Meta, раніше не досягала цієї позначки.
Навушники Sony WH-1000XM6 почали продавати в Україні
IDC: ринок ПК виріс на 6,5%, частка Apple Mac зросла на 21%
Microsoft Edge працюватиме швидше
Навушники Beyerdynamic Aventho 100 працюють 60 годин та мають ANC
Ploopy Knob – високоточний контролер для прокручування на ПК
Samsung Galaxy Flip7 отримав екран на всю зовнішню кришку корпусу
Доходи Apple від App Store зростають, але ігри більше не домінують
Проектори Sony Bravia підтримують 4K та 120 FPS