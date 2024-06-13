Наушники Redmi Buds 6S получили сертификацию NetEase Cloud Audio и 33 часа времени автономной работы13.06.24
Компания Xiaomi анонсировала новую модель беспроводных наушников Redmi Buds 6S с функцией активного шумоподавления. Bluetooth-наушники оснащены 14.2-миллиметровыми динамическими драйверами и амплитудой 0,45 мм, что обеспечивает высокое качество звука, подтвержденное сертификацией NetEase Cloud Audio. Redmi Buds 6S имеют пространственный звук, совместимый с последними моделями смартфонов Redmi K70, Xiaomi 13, Xiaomi 14 и Xiaomi Mix Fold 3.
Наушники поддерживают полувкладышное шумоподавление с двумя режимами работы и оборудованы двумя микрофонами для исключения шума ветра во время звонков. Время работы наушников вместе с зарядным кейсом составляет 33 часа. Они также поддерживают быстрое аудиоподключение Xiaomi Hyper Connect, умное подключение к двум устройствам и синхронизацию с приложением Xiaomi Headphones.
Наушники Redmi Buds 6S уже поступили в продажу на платформе Xiaomi Mall по цене около 27 долларов США. Полная информация о выпуске пока не разглашена, но ожидается, что наушники будут доступны в ближайшее время.
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Наушники Redmi Buds 6S получили сертификацию NetEase Cloud Audio и 33 часа времени автономной работыBluetooth Redmi Xiaomi наушники
Наушники Redmi Buds 6S уже поступили в продажу на платформе Xiaomi Mall по цене около 27 долларов США. Полная информация о выпуске пока не разглашена, но ожидается, что наушники будут доступны в ближайшее время.
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