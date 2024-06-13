Навушники Redmi Buds 6S отримали сертифікацію NetEase Cloud Audio та 33 години часу автономної роботи13.06.24
Компанія Xiaomi анонсувала нову модель бездротових навушників Redmi Buds 6S із функцією активного шумоподавлення. Bluetooth-навушники оснащені 14.2-міліметровими динамічними драйверами та амплітудою 0,45 мм, що забезпечує високу якість звуку, підтверджену сертифікацією NetEase Cloud Audio. Redmi Buds 6S мають просторовий звук, сумісний із останніми моделями смартфонів Redmi K70, Xiaomi 13, Xiaomi 14 та Xiaomi Mix Fold 3.
Навушники підтримують напіввкладишне шумозаглушення з двома режимами роботи та обладнані двома мікрофонами для виключення шуму вітру під час дзвінків. Час роботи навушників разом із зарядним кейсом складає 33 години. Вони також підтримують швидке аудіопідключення Xiaomi Hyper Connect, розумне підключення до двох пристроїв і синхронізацію з Xiaomi Headphones.
Навушники Redmi Buds 6S вже надійшли у продаж на платформі Xiaomi Mall за ціною близько 27 доларів США. Повну інформацію про випуск поки не розголошено, але очікується, що навушники будуть доступні найближчим часом.
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Навушники Redmi Buds 6S отримали сертифікацію NetEase Cloud Audio та 33 години часу автономної роботиBluetooth Redmi Xiaomi навушники
Навушники Redmi Buds 6S вже надійшли у продаж на платформі Xiaomi Mall за ціною близько 27 доларів США. Повну інформацію про випуск поки не розголошено, але очікується, що навушники будуть доступні найближчим часом.
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