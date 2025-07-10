Наушники Beyerdynamic Aventho 100 работают 60 часов и имеют ANC10.07.25
Компания Beyerdynamic представила второе поколение беспроводных накладных наушников Aventho 100. Первая версия модели вышла в 2017 году, и теперь бренд возвращает её с обновлённой электроникой, сохранив фирменный винтажный стиль в духе 70-х годов.
Beyerdynamic Aventho 100 оснащены теми же 45-мм динамиками, что и оригинал, но получили более современную поддержку Bluetooth 5.4, улучшенное качество голосовой связи и значительно увеличенное время автономной работы — до 60 часов без ANC и 40 часов с активным шумоподавлением. Быстрая зарядка через USB-C позволяет получить до 15 часов воспроизведения всего за 15 минут.
Характеристики Beyerdynamic Aventho 100:
- Звук: поддержка aptX Lossless и Adaptive, улучшенное шумоподавление на звонках (Qualcomm cVc)
- Подключение: одновременная работа с двумя устройствами
- Материалы: усиленный металлический каркас, износостойкая тканевая оплётка, съёмные амбушюры
- Управление: через приложение Beyerdynamic (регулировка ANC, эквалайзер)
- Дополнительно: 3,5-мм AUX-вход в комплекте, сменные амбушюры
Наушники уже доступны в Европе и Канаде по цене €199 (примерно $220). В США продажи начнутся позже.
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