Навушники Beyerdynamic Aventho 100 працюють 60 годин та мають ANC10.07.25
Компанія Beyerdynamic представила друге покоління бездротових накладних навушників Aventho 100. Перша версія моделі вийшла в 2017 році, і тепер бренд повертає її з оновленою електронікою, зберігши фірмовий вінтажний стиль на кшталт 70-х років.
Beyerdynamic Aventho 100 оснащені тими ж 45-мм динаміками, що й оригінал, але отримали більш сучасну підтримку Bluetooth 5.4, покращена якість голосового зв’язку і значно збільшений час автономної роботи – до 60 годин без ANC і 40 годин з активним шумоприведенням через 1 хвилину.
Характеристики Beyerdynamic Aventho 100:
- Звук: підтримка aptX Lossless та Adaptive, покращене шумозаглушення на дзвінках (Qualcomm cVc)
- Підключення: одночасна робота з двома пристроями
- Матеріали: посилений металевий каркас, зносостійке тканинне обплетення, знімні амбушюри
- Управління: через Beyerdynamic (регулювання ANC, еквалайзер)
- Додатково: 3,5-мм AUX-вхід у комплекті, змінні амбушюри
Навушники вже доступні в Європі та Канаді за ціною €199 (приблизно $220). У США продажі почнуться пізніше.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Новий планшет Oppo Pad SE відрізняється якісним екраном та великим акумулятором. Він зручний як при домашньому використанні, так і в подорожах. Розкажемо докладніше
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Навушники Beyerdynamic Aventho 100 працюють 60 годин та мають ANC Bluetooth навушники
Beyerdynamic Aventho 100 оснащені 4,5-мм динаміками, Bluetooth 5.4 та значно збільшений час автономної роботи.
Ploopy Knob – високоточний контролер для прокручування на ПК комп'ютер
Ploopy Knob – мініатюрний енкодер призначений для точного керування параметрами у професійних додатках
Навушники Beyerdynamic Aventho 100 працюють 60 годин та мають ANC
Ploopy Knob – високоточний контролер для прокручування на ПК
Samsung Galaxy Flip7 отримав екран на всю зовнішню кришку корпусу
Доходи Apple від App Store зростають, але ігри більше не домінують
Проектори Sony Bravia підтримують 4K та 120 FPS
Bentley змінила дизайн емблеми вп’яте за всю історію
Bluetooth-колонка Marshall Middleton II має автономність 30 годин
NVIDIA обійшла Apple і Microsoft з капіталізації