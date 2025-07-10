Навушники Beyerdynamic Aventho 100 працюють 60 годин та мають ANC

Компанія Beyerdynamic представила друге покоління бездротових накладних навушників Aventho 100. Перша версія моделі вийшла в 2017 році, і тепер бренд повертає її з оновленою електронікою, зберігши фірмовий вінтажний стиль на кшталт 70-х років.

Beyerdynamic Aventho 100 оснащені тими ж 45-мм динаміками, що й оригінал, але отримали більш сучасну підтримку Bluetooth 5.4, покращена якість голосового зв’язку і значно збільшений час автономної роботи – до 60 годин без ANC і 40 годин з активним шумоприведенням через 1 хвилину.

Характеристики Beyerdynamic Aventho 100:

Звук: підтримка aptX Lossless та Adaptive, покращене шумозаглушення на дзвінках (Qualcomm cVc)

Підключення: одночасна робота з двома пристроями

Матеріали: посилений металевий каркас, зносостійке тканинне обплетення, знімні амбушюри

Управління: через Beyerdynamic (регулювання ANC, еквалайзер)

Додатково: 3,5-мм AUX-вхід у комплекті, змінні амбушюри

Навушники вже доступні в Європі та Канаді за ціною €199 (приблизно $220). У США продажі почнуться пізніше.