Мышка Razer Cobra HyperSpeed с 26 000 DPI стоит $100

Компания Razer расширила линейку игровых мышей Cobra, представив новую модель — Cobra HyperSpeed. Это облегчённая версия, вес которой составляет 62 грамма, что на 15 г меньше, чем у предыдущей флагманской модели Cobra Pro.

Новинка оснащена сенсором Razer Focus X 26K с максимальным разрешением 26 000 DPI (против 30 000 DPI у старшей модели). Мышь получила 9 программируемых кнопок, а также оптические переключатели 4-го поколения, рассчитанные на 100 млн нажатий. Колёсико прокрутки также оптическое, с увеличенным сроком службы.

Подсветка — четырёхзонная Razer Chroma RGB, поддерживает до 16,8 млн цветов и синхронизируется с более чем 300 играми. Среди программных функций — AI Prompt Master, позволяющая создавать интеллектуальные макросы с применением ИИ. Встроенная память вмещает до пяти пользовательских профилей.

Подключение возможно по беспроводному протоколу Razer HyperSpeed Wireless (2,4 ГГц), по Bluetooth, а также через кабель USB Type-C. Заявленное время автономной работы — до 110 часов в режиме HyperSpeed и до 170 часов при подключении по Bluetooth.

Мышь совместима с ковриком HyperFlux V2 и док-станциями Mouse Dock Pro и Wireless Charging Puck. Также поддерживается технология HyperPolling с частотой опроса до 8000 Гц.

Стоимость Cobra HyperSpeed составляет $99,99 на официальном сайте Razer.