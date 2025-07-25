Мишка Razer Cobra HyperSpeed з 26 000 DPI коштує $10025.07.25
Компанія Razer розширила лінійку ігрових мишей Cobra, представивши нову модель Cobra HyperSpeed. Це полегшена версія, вага якої становить 62 грами, що на 15 г менше, ніж у попередньої флагманської моделі Cobra Pro.
Новинка оснащена сенсором Razer Focus X 26K з максимальною роздільною здатністю 26 000 DPI (проти 30 000 DPI у старшої моделі). Миша отримала 9 програмованих кнопок, а також оптичні перемикачі 4-го покоління, розраховані на 100 млн. натискань. Коліщатко прокручування також оптичне, зі збільшеним терміном служби.
Підсвічування – чотиризонне Razer Chroma RGB, підтримує до 16,8 млн кольорів і синхронізується з більш ніж 300 іграми. Серед програмних функцій – AI Prompt Master, що дозволяє створювати інтелектуальні макроси із застосуванням ІІ. Вбудована пам’ять містить до п’яти профілів користувача.
Підключення можливе бездротовим протоколом Razer HyperSpeed Wireless (2,4 ГГц), Bluetooth, а також через кабель USB Type-C. Заявлений час автономної роботи – до 110 годин у режимі HyperSpeed та до 170 годин при підключенні через Bluetooth.
Миша сумісна з килимком HyperFlux V2 та док-станціями Mouse Dock Pro та Wireless Charging Puck. Також підтримується технологія HyperPolling із частотою опитування до 8000 Гц.
Вартість Cobra HyperSpeed складає $99,99 на офіційному сайті Razer.
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