MSI выпустит материнские платы, видеокарты и другие комплектующие в дизайне S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl

Компания Micro-Star International (MSI) объявила о партнёрстве с украинской студией GSC Game World. В рамках сотрудничества тайваньский производитель подготовит серию продуктов, вдохновлённых грядущей игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В честь этого на официальном YouTube-канале MSI был опубликован короткий тизер.

Как отметила пресс-служба компании, после нескольких месяцев работы с GSC Game World MSI готовится выпустить эксклюзивную и лимитированную линейку устройств. Судя по тизеру, первым продуктом в этой серии станет видеокарта.

Ранее стало известно, что MSI зарегистрировала в базе Евразийской экономической комиссии модель GeForce RTX 4070 Ti Super в версии Gaming Slim STALKER 2 Edition. В тизере можно заметить, что дизайн видеокарты напоминает модель Gaming Slim, что подтверждает связь с грядущей игровой линейкой.