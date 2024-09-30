MSI випустить материнські плати, відеокарти та інші комплектуючі у дизайні S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl

Компанія Micro-Star International (MSI) оголосила про партнерство з українською студією GSC Game World. У рамках співпраці тайванський виробник підготує серію продуктів, натхнених грою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На честь цього на офіційному YouTube-каналі MSI було опубліковано короткий тизер.

Як зазначила прес-служба компанії, після кількох місяців роботи з GSC Game World MSI готується випустити ексклюзивну та лімітовану лінійку пристроїв. Судячи з тизера, першим продуктом у цій серії стане відеокарта.

Раніше стало відомо, що MSI зареєструвала у базі Євразійської економічної комісії модель GeForce RTX 4070 Ti Super у версії Gaming Slim STALKER 2 Edition. У тизері можна помітити, що дизайн відеокарти нагадує модель Gaming Slim, що підтверджує зв’язок із майбутньою ігровою лінійкою.