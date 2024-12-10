Mozilla полностью меняет дизайн и шрифты — как на заре интернета10.12.24
Mozilla анонсировала ребрендинг, представляя новое логотип и визуальный стиль, который, по словам президента компании Марка Сурмана, рассчитан на следующие 25 лет. Целью обновления является не просто визуальное освежение, а фундаментальное переосмысление бренда для отражения его ценностей и стратегий в цифровую эпоху.
Компания подчеркивает, что хочет сделать акцент на самом бренде Mozilla, чтобы укрепить его влияние за пределами единственного продукта Firefox. Новый стиль вдохновлен эстетикой раннего Интернета, включая пиксельное искусство и ASCII-дизайн, что отражает приверженность компании своим корням. В партнерстве со Studio Drama Mozilla разработала уникальные шрифты — Mozilla Semi-Slab, Mozilla Sans и Mozilla Sans Text, — чтобы дополнить новый визуальный язык.
Ребрендинг также позиционирует Mozilla как защитника цифровых прав, приватности и открытого программного обеспечения, что компания называет своими главными ценностями. Новый облик бренда должен подчеркнуть его роль «маяка» в мире технологий, поддерживая развитие сообществ и инноваций.
OpenAI продолжает развивать свои технологии, укрепляя позиции на рынке искусственного интеллекта и стремясь конкурировать с такими гигантами, как Google. По данным портала Information, компания активно рассматривает возможность создания собственного веб-браузера, в который будет интегрирован ИИ-помощник ChatGPT. Для реализации этой идеи OpenAI уже провела переговоры с крупными разработчиками и компаниями, включая Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline.
Такой шаг может стать продолжением стратегии OpenAI по расширению возможностей ChatGPT, включая недавнее добавление собственной поисковой системы в функционал ассистента. Собственный браузер с ИИ-интеграцией не только усилит конкуренцию с Google, но и предоставит пользователям уникальный опыт, связанный с возможностями искусственного интеллекта в повседневной работе в интернете.
Кроме того, OpenAI ведет переговоры с Samsung, который является одним из крупнейших партнеров Google. Этот диалог может сигнализировать о попытках компании укрепить свои позиции на рынке мобильных технологий. Ранее OpenAI уже наладила успешное сотрудничество с Apple, что привело к запуску платформы Apple Intelligence на новых моделях iPhone. Такие инициативы демонстрируют амбициозный подход компании к внедрению своих решений на различные платформы и устройства.
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