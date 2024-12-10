Mozilla повністю змінює дизайн і шрифти – як в давні часи10.12.24
Mozilla анонсувала ребрендинг, представляючи новий логотип та візуальний стиль, який, за словами президента компанії Марка Сурмана, розрахований на наступні 25 років. Метою оновлення є не просто візуальне освіження, а фундаментальне переосмислення бренду для відображення його цінностей та стратегій у цифрову епоху.
Компанія підкреслює, що хоче наголосити на самому бренді Mozilla, щоб зміцнити його вплив за межами єдиного продукту Firefox. Новий стиль натхненний естетикою раннього Інтернету, включаючи піксельне мистецтво та ASCII-дизайн, що відображає відданість компанії своїм корінням. У партнерстві зі Studio Drama Mozilla розробила унікальні шрифти — Mozilla Semi-Slab, Mozilla Sans та Mozilla Sans Text, щоб доповнити нову візуальну мову.
Ребрендинг також позиціонує Mozilla як захисника цифрових прав, приватності та відкритого програмного забезпечення, що компанія називає своїми головними цінностями.
OpenAI продовжує розвивати свої технології, зміцнюючи позиції на ринку штучного інтелекту та прагнучи конкурувати з такими гігантами, як Google. За даними порталу Information, компанія активно розглядає можливість створення власного веб-браузера, до якого буде інтегровано ІІ-помічник ChatGPT. Для реалізації цієї ідеї OpenAI вже провела переговори з великими розробниками та компаніями, включаючи Conde Nast, Redfin, Eventbrite та Priceline.
Такий крок може стати продовженням стратегії OpenAI щодо розширення можливостей ChatGPT, включаючи нещодавнє додавання власної пошукової системи у функціонал асистента. Власний браузер з ІІ-інтеграцією не лише посилить конкуренцію з Google, але й надасть користувачам унікального досвіду, пов’язаного з можливостями штучного інтелекту у повсякденній роботі в інтернеті.
Крім того, OpenAI веде переговори з Samsung, який є одним із найбільших партнерів Google. Цей діалог може сигналізувати про спроби компанії зміцнити свої позиції над ринком мобільних технологій. Раніше OpenAI вже налагодила успішну співпрацю з Apple, що спричинило запуск платформи Apple Intelligence на нових моделях iPhone. Такі ініціативи демонструють амбітний підхід компанії до впровадження своїх рішень на різні платформи та пристрої.
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