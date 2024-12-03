Motorola начала тестировать бета-версию искусственного интеллекта Moto AI03.12.24
Motorola представила первые функции искусственного интеллекта (ИИ) под названием Moto AI, а также запустила глобальную бета-программу для ряда своих устройств. Среди основных функций Moto AI:
- Catch Me Up — формирует сводки пропущенных уведомлений, позволяя быстро ознакомиться с ключевой информацией.
- Pay Attention — записывает разговоры, расшифровывает их и создает краткие резюме.
- Remember This — фиксирует события, происходящие в реальном времени, или контент на экране, а затем предоставляет контекст и дополнительные детали с использованием больших языковых моделей (LLM).
Программа доступна для устройств Motorola Razr 50 Ultra, Razr+, Razr 50, Razr и Edge 50 Ultra. Пользователи могут зарегистрироваться через официальный сайт компании или дождаться соответствующего уведомления на своем устройстве.
OpenAI продолжает развивать свои технологии, укрепляя позиции на рынке искусственного интеллекта и стремясь конкурировать с такими гигантами, как Google. По данным портала Information, компания активно рассматривает возможность создания собственного веб-браузера, в который будет интегрирован ИИ-помощник ChatGPT. Для реализации этой идеи OpenAI уже провела переговоры с крупными разработчиками и компаниями, включая Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline.
Такой шаг может стать продолжением стратегии OpenAI по расширению возможностей ChatGPT, включая недавнее добавление собственной поисковой системы в функционал ассистента. Собственный браузер с ИИ-интеграцией не только усилит конкуренцию с Google, но и предоставит пользователям уникальный опыт, связанный с возможностями искусственного интеллекта в повседневной работе в интернете.
Кроме того, OpenAI ведет переговоры с Samsung, который является одним из крупнейших партнеров Google. Этот диалог может сигнализировать о попытках компании укрепить свои позиции на рынке мобильных технологий. Ранее OpenAI уже наладила успешное сотрудничество с Apple, что привело к запуску платформы Apple Intelligence на новых моделях iPhone. Такие инициативы демонстрируют амбициозный подход компании к внедрению своих решений на различные платформы и устройства.
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