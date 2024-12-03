Motorola почала тестувати бета-версію штучного інтелекту Moto AI

Motorola представила перші функції штучного інтелекту під назвою Moto AI, а також запустила глобальну бета-програму для ряду своїх пристроїв. Серед основних функцій Moto AI:

Catch Me Up — формує зведення пропущених повідомлень, дозволяючи швидко ознайомитися з ключовою інформацією.

— формує зведення пропущених повідомлень, дозволяючи швидко ознайомитися з ключовою інформацією. Pay Attention — записує розмови, розшифровує їх та створює короткі резюме.

— записує розмови, розшифровує їх та створює короткі резюме. Remember This — фіксує події, що відбуваються в реальному часі, або контент на екрані, а потім надає контекст та додаткові деталі з використанням великих мовних моделей (LLM).

Програма доступна для пристроїв Motorola Razr 50 Ultra, Razr+, Razr 50, Razr та Edge 50 Ultra. Користувачі можуть зареєструватись через офіційний сайт компанії або дочекатися відповідного повідомлення на своєму пристрої.

OpenAI продовжує розвивати свої технології, зміцнюючи позиції на ринку штучного інтелекту та прагнучи конкурувати з такими гігантами, як Google. За даними порталу Information, компанія активно розглядає можливість створення власного веб-браузера, до якого буде інтегровано ІІ-помічник ChatGPT. Для реалізації цієї ідеї OpenAI вже провела переговори з великими розробниками та компаніями, включаючи Conde Nast, Redfin, Eventbrite та Priceline.

Такий крок може стати продовженням стратегії OpenAI щодо розширення можливостей ChatGPT, включаючи нещодавнє додавання власної пошукової системи у функціонал асистента. Власний браузер з ІІ-інтеграцією не лише посилить конкуренцію з Google, але й надасть користувачам унікального досвіду, пов’язаного з можливостями штучного інтелекту у повсякденній роботі в інтернеті.

Крім того, OpenAI веде переговори з Samsung, який є одним із найбільших партнерів Google. Цей діалог може сигналізувати про спроби компанії зміцнити свої позиції над ринком мобільних технологій. Раніше OpenAI вже налагодила успішну співпрацю з Apple, що спричинило запуск платформи Apple Intelligence на нових моделях iPhone. Такі ініціативи демонструють амбітний підхід компанії до впровадження своїх рішень на різні платформи та пристрої.