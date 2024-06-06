Мониторы Acer Predator X27U F3, X34 X5 и X32 X3 оснащаются OLED до 480 Гц и поддержкой G-Sync и FreeSync06.06.24
Acer расширила свою линейку игровых мониторов Predator тремя новыми моделями с OLED-дисплеями и высокой частотой обновления: Predator X27U F3, Predator X34 X5 и Predator X32 X3.
Все мониторы поддерживают технологии NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, имеют настоящий 10-битный цвет в пространстве 99% DCI-P3, обеспечивающий глубокий черный цвет, высокий контраст и большую цветовую глубину.
Модели также оснащены подставками с регулируемой высотой, наклоном и поворотом, а также двумя 5-ваттными динамиками.
- Predator X27U F3: Это 27-дюймовый монитор с разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления 480 Гц. Он имеет порты USB-C и два HDMI 2.1. Подставка монитора оснащена разъемом для крепления штатива для аксессуаров. Ожидается, что модель будет доступна в третьем квартале по цене от $1200.
- Predator X32 X3: Этот 31,5-дюймовый монитор с разрешением 4K UHD имеет частоту обновления 240 Гц, которая может увеличиваться до 480 Гц в режиме Full HD. Монитор оснащен одним портом Type-C и двумя HDMI 2.1. Он будет доступен в четвертом квартале года по цене от $1200 и выше.
- Predator X34 X5: Это 34-дюймовый изогнутый монитор с кривизной 1800R и разрешением 3440 x 1440 пикселей. Частота обновления составляет 240 Гц, а время отклика – 0,03 мс. Монитор имеет два порта HDMI 2.1, DisplayPort и USB Type-C. Ожидается, что модель будет доступна в четвертом квартале по цене от $1200.
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