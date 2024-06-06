Мониторы Acer Predator X27U F3, X34 X5 и X32 X3 оснащаются OLED до 480 Гц и поддержкой G-Sync и FreeSync

Acer расширила свою линейку игровых мониторов Predator тремя новыми моделями с OLED-дисплеями и высокой частотой обновления: Predator X27U F3, Predator X34 X5 и Predator X32 X3.

Все мониторы поддерживают технологии NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, имеют настоящий 10-битный цвет в пространстве 99% DCI-P3, обеспечивающий глубокий черный цвет, высокий контраст и большую цветовую глубину.

Модели также оснащены подставками с регулируемой высотой, наклоном и поворотом, а также двумя 5-ваттными динамиками.