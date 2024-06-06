Монітори Acer Predator X27U F3, X34 X5 та X32 X3 оснащуються OLED до 480 Гц та підтримкою G-Sync та FreeSync06.06.24
Acer розширила свою лінійку ігрових моніторів Predator трьома новими моделями з OLED-дисплеями та високою частотою оновлення: Predator X27U F3, Predator X34 X5 та Predator X32 X3.
Всі монітори підтримують технології NVIDIA G-SYNC і AMD FreeSync Premium Pro, мають справжній 10-бітний колір у просторі 99% DCI-P3, що забезпечує глибокий чорний колір, високий контраст і велику колірну глибину.
Моделі також оснащені підставками з регульованою висотою, нахилом та поворотом, а також двома 5-ватними динаміками.
- Predator X27U F3: Це 27-дюймовий монітор з роздільною здатністю 2560 x 1440 пікселів і частотою оновлення 480 Гц. Він має порти USB-C та два HDMI 2.1. Підставка монітора оснащена роз’ємом для кріплення штатива для аксесуарів. Очікується, що модель буде доступна у третьому кварталі за ціною від $1200.
- Predator X32 X3: Цей 31,5-дюймовий монітор з роздільною здатністю 4K UHD має частоту оновлення 240 Гц, яка може збільшуватися до 480 Гц у режимі Full HD. Монітор оснащений одним портом Type-C та двома HDMI 2.1. Він буде доступний у четвертому кварталі року за ціною від $1200 та вище.
- Predator X34 X5: Це 34-дюймовий вигнутий монітор з кривизною 1800R і роздільною здатністю 3440 x 1440 пікселів. Частота оновлення складає 240 Гц, а час відгуку – 0,03 мс. Монітор має два порти HDMI 2.1, DisplayPort та USB Type-C. Очікується, що модель буде доступна у четвертому кварталі за ціною від $1200.
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