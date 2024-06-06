Монітори Acer Predator X27U F3, X34 X5 та X32 X3 оснащуються OLED до 480 Гц та підтримкою G-Sync та FreeSync

Acer розширила свою лінійку ігрових моніторів Predator трьома новими моделями з OLED-дисплеями та високою частотою оновлення: Predator X27U F3, Predator X34 X5 та Predator X32 X3.

Всі монітори підтримують технології NVIDIA G-SYNC і AMD FreeSync Premium Pro, мають справжній 10-бітний колір у просторі 99% DCI-P3, що забезпечує глибокий чорний колір, високий контраст і велику колірну глибину.

Моделі також оснащені підставками з регульованою висотою, нахилом та поворотом, а також двома 5-ватними динаміками.