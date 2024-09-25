Монитор AOC Q27G12ZE/D с 2K-экраном поддерживает частоту 240 Гц25.09.24
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Статьи & тесты
23.09.24
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
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Новое поколение флагманских внутриканальных наушников Sony оснастили новыми драйверами, оставив ту же автономность и многочисленные плюшки алгоритмов. Посмотрим, все ли по-прежнему так радужно у модели Sony WF-1000XM5
23.09.24 | 05.09
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
20.09.24 | 05.23
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
16.09.24 | 05.14
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
13.09.24 | 05.56
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
09.09.24 | 05.59
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
05.09.24 | 05.15
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
02.09.24 | 05.30
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
26.08.24 | 05.46
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
19.08.24 | 05.24
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
10.08.24 | 05.38
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Новости
25.09.24 | 18.06
Монитор AOC Q27G12ZE/D с 2K-экраном поддерживает частоту 240 ГцAOC монитор
AOC Q27G12ZE/D охватывает 99% цветового пространства sRGB и 92% DCI-P3, что гарантирует точную и насыщенную цветопередачу
25.09.24 | 16.14
iPhone 16 Pro Max занял лишь 4-е место в рейтинге камерофонов на DxOMarkiPhone камера рейтинг смартфон
Эксперты DxOMark отметили сильные стороны камеры iPhone 16 Pro Max, включая лучший видеорежим среди смартфонов, широкий динамический диапазон, точную цветопередачу, высокий уровень детализации и эффективную стабилизацию видео.
25.09.24 | 18.06
Монитор AOC Q27G12ZE/D с 2K-экраном поддерживает частоту 240 Гц
25.09.24 | 14.03
Logitech G502 X Plus AL Edition — специальная алюминиевая версия мыши выпущенная в честь 10-летия модели
25.09.24 | 12.07
Samsung Galaxy Ring получит больше вариантов размеров
25.09.24 | 08.02
Xiaomi обогнала Apple по количеству проданных смартфонов, заняв второе место в мире и первое в Украине
24.09.24 | 18.03
Смартфон Tecno Spark 30 получил MediaTek Helio G91, камеру 64 Мпикс и батарею 5000 мАч
24.09.24 | 16.14
Экшн камера DJI Action 5 Pro получила улучшенный сенсор, большой дисплей и более длительное время работы
24.09.24 | 14.03
YouTube будет раздавать условную валюту авторам новых каналов
24.09.24 | 12.20
Garmin inReach Messenger Plus — автономный спутник связи поддерживает графические и голосовые сообщения
24.09.24 | 10.16
Электрический Porsche Macan с мощностью до 639 л.с. и запасом хода до 613 км стоит от 3,4 млн грн
23.09.24 | 18.06
AR-очки Snapchat Spectacles 5 с повышенным разрешением и углом обзора доступны только для разработчиков
23.09.24 | 16.19