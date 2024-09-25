Компания AOC продолжает расширять линейку игровых мониторов, представив модель Q27G12ZE/D. Этот 27-дюймовый монитор оснащен IPS-матрицей с разрешением 2K (2560×1440 пикселей), что обеспечивает высокое качество изображения. Частота обновления экрана составляет 240 Гц, а время отклика — всего 1 мс, что делает монитор идеальным для динамичных игр. Поддержка технологии Adaptive Sync помогает синхронизировать частоту обновления с производительностью графического процессора, устраняя разрывы изображения и задержки.

AOC Q27G12ZE/D охватывает 99% цветового пространства sRGB и 92% DCI-P3, что гарантирует точную и насыщенную цветопередачу. Экран также поддерживает HDR10, предлагая улучшенные световые эффекты. Максимальная яркость панели заявлена на уровне 300 нит. Монитор оснащен двумя портами HDMI 2.0, двумя DisplayPort 1.4 и аудиоразъемом 3.5 мм, что делает его универсальным для подключения различных устройств. Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене $220.

Компания AOC расширила свою линейку игровых мониторов, выпустив модель U32G4ZMN с передовой панелью QD-Mini LED и разрешением 4K. Эта новинка сочетает высокую частоту обновления в 240 Гц и максимальную яркость 1200 нит, что делает её привлекательным выбором для геймеров, стремящихся к высокому качеству изображения и плавному геймплею. Поддержка 10-битной глубины цвета и сертификация HDR1000 обеспечивают расширенный динамический диапазон для более детализированной и насыщенной картинки.

Монитор охватывает 97% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, что важно для точной цветопередачи, а его коэффициент статической контрастности составляет 3000:1. Время отклика 1 мс GTG гарантирует минимальные задержки, что особенно важно в динамичных играх.

Модель U32G4ZMN имеет удобную подставку с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота и вращения, а также совместимость с настенными кронштейнами VESA 100×100 мм. В плане подключения монитор оснащён портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-A 3.2 Gen 1, что позволяет подключать современные устройства и аксессуары.