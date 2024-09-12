Игровой монитор AOC U32G4ZMN с 4K-экраном и матрицей QD-Mini LED с 240 Гц стоит $776

Компания AOC расширила свою линейку игровых мониторов, выпустив модель U32G4ZMN с передовой панелью QD-Mini LED и разрешением 4K. Эта новинка сочетает высокую частоту обновления в 240 Гц и максимальную яркость 1200 нит, что делает её привлекательным выбором для геймеров, стремящихся к высокому качеству изображения и плавному геймплею. Поддержка 10-битной глубины цвета и сертификация HDR1000 обеспечивают расширенный динамический диапазон для более детализированной и насыщенной картинки.

Монитор охватывает 97% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, что важно для точной цветопередачи, а его коэффициент статической контрастности составляет 3000:1. Время отклика 1 мс GTG гарантирует минимальные задержки, что особенно важно в динамичных играх.

Модель U32G4ZMN имеет удобную подставку с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота и вращения, а также совместимость с настенными кронштейнами VESA 100×100 мм. В плане подключения монитор оснащён портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-A 3.2 Gen 1, что позволяет подключать современные устройства и аксессуары.

AOC U32G4ZMN уже можно купить в Китае за $776.

Ранее AOC представила новый игровой монитор с матрицей Samsung. Модель, получившая название AOC AGON Pro AG276QZD2, оснащена QD-OLED-панелью с диагональю 26,5 дюймов. Дисплей имеет разрешение 2560×1440 пикселей и поддерживает частоту обновления до 240 Гц, обеспечивая время отклика в 0,03 мс. Также монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400 и охватывает 99,1% цветового пространства DCI-P3.

Монитор оснащен портами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-A 3.2 Gen 1 и разъёмом 3,5 мм для наушников. Встроенные динамики мощностью 5 Вт дополняют функциональность устройства. AOC AGON Pro AG276QZD2 уже доступен для покупки в США по цене $599.

QD-OLED — это своеобразный гибрид органических светодиодов с квантовыми точками. Технология пока новая, и о ее практическом применении известно немного. Разработчики обещают много и говорят красиво, но давайте разберёмся сами. В этом материале мы расскажем о строении таких дисплеев, выясним их плюсы и минусы, а также порассуждаем о перспективах дальнейшего развития.