Игровой монитор AOC AGON Pro AG276QZD2 оснащен матрицей Samsung QD-OLED разрешением 2K с частотой 240 Гц при цене $60006.08.24
Компания AOC представила новый игровой монитор с матрицей Samsung. Модель, получившая название AOC AGON Pro AG276QZD2, оснащена QD-OLED-панелью с диагональю 26,5 дюймов. Дисплей имеет разрешение 2560×1440 пикселей и поддерживает частоту обновления до 240 Гц, обеспечивая время отклика в 0,03 мс. Также монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400 и охватывает 99,1% цветового пространства DCI-P3.
Монитор оснащен портами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-A 3.2 Gen 1 и разъёмом 3,5 мм для наушников. Встроенные динамики мощностью 5 Вт дополняют функциональность устройства. AOC AGON Pro AG276QZD2 уже доступен для покупки в США по цене $599.
QD-OLED — это своеобразный гибрид органических светодиодов с квантовыми точками. Технология пока новая, и о ее практическом применении известно немного. Разработчики обещают много и говорят красиво, но давайте разберёмся сами. В этом материале мы расскажем о строении таких дисплеев, выясним их плюсы и минусы, а также порассуждаем о перспективах дальнейшего развития.
Преимущества и недостатки QD-OLED
От OLED новая технология унаследовала глубокий черный цвет и прекрасные углы обзора. Геймеры оценят впечатляющие показатели скорости отклика до 0,1 мс и частоты обновления от 120 Гц. Замена цветового фильтра на квантовые точки позволила получить высокую пиковую яркость, достигающую, а по слухам, даже превышающую 1000 нит. Высокая яркость в свою очередь обеспечила великолепную реализацию HDR — расширенного динамического диапазона. Точная цветопередача и расширенный цветовой охват также были получены благодаря Quantum Dot. По словам производителей, покрытие кинематографического цветового пространства DCI-P3 превысило 100% и составило 123%. Охват BT.2020 — более 90%. Благодаря идеальному черному и высокой яркости удалось достичь контрастности 1 000 000:1.
Теперь о недостатках. Во-первых, это ограниченная размерная сетка. На сегодняшний день диагональ телевизоров на базе QD-OLED составляет 55 или 65 дюймов. С мониторами ситуация еще более печальная — только 34 дюйма. Однако, технология молодая, и всё может измениться. Второй минус — отмеченное некоторыми обзорщиками неожиданное падение контрастности при попадании на экран прямого света. В итоге казалось бы идеальный черный превращается в обычный серый цвет уровня IPS. Эта проблема касается в первую очередь мониторов. Самая вероятная причина — отсутствие поляризационного слоя. Еще один недостаток — небольшое искажение цвета на границе двух контрастных областей, что, возможно, объясняется треугольным расположением субпикселей. Этот минус весьма субъективен и во многом зависит от восприятия конкретного пользователя.
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