Ігровий монітор AOC AGON Pro AG276QZD2 оснащений матрицею Samsung QD-OLED роздільною здатністю 2K з частотою 240 Гц

Компанія AOC представила новий ігровий монітор із матрицею Samsung. Модель, названа AOC AGON Pro AG276QZD2, оснащена QD-OLED-панеллю з діагоналлю 26,5 дюймів. Дисплей має роздільну здатність 2560×1440 пікселів і підтримує частоту оновлення до 240 Гц, забезпечуючи час відгуку 0,03 мс. Також монітор сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 400 та охоплює 99,1% колірного простору DCI-P3.

Монітор оснащений портами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-A 3.2 Gen 1 та роз’ємом 3,5 мм для навушників. Вбудовані динаміки потужністю 5 Вт доповнюють функціональність пристрою. AOC AGON Pro AG276QZD2 вже доступний для покупки у США за ціною $599.

QD-OLED – це своєрідний гібрид органічних світлодіодів із квантовими точками. Технологія поки що нова, і про її практичне застосування відомо небагато. Розробники обіцяють багато і говорять красиво, але розберемося самі. У цьому матеріалі ми розповімо про будову таких дисплеїв, з’ясуємо їх плюси та мінуси, а також поміркуємо про перспективи подальшого розвитку.

Переваги та недоліки QD-OLED

Від OLED нова технологія успадкувала глибокий чорний колір та чудові кути огляду. Геймери оцінять вражаючі показники швидкості відгуку до 0,1 мс та частоти оновлення від 120 Гц. Заміна кольорового фільтра на квантові точки дозволила отримати високу пікову яскравість, що досягає, а по чутках, навіть перевищує 1000 ниток. Висока яскравість, у свою чергу, забезпечила чудову реалізацію HDR — розширеного динамічного діапазону. Точна передача кольорів і розширений колірний охоплення також були отримані завдяки Quantum Dot. За словами виробників, покриття кінематографічного колірного простору DCI-P3 перевищило 100% і становило 123%. Охоплення BT.2020 – понад 90%. Завдяки ідеальному чорному та високій яскравості вдалося досягти контрастності 1 000 000:1.

Тепер про недоліки. По-перше, це обмежена розмірна сітка. На сьогоднішній день діагональ телевізорів на базі QD-OLED складає 55 або 65 дюймів. З моніторами ситуація ще сумніша — лише 34 дюйми. Однак технологія молода, і все може змінитися. Другий мінус – відзначене деякими оглядачами несподіване падіння контрастності при попаданні на екран прямого світла. У результаті здавалося б ідеальний чорний перетворюється на звичайний сірий колір IPS. Ця проблема стосується насамперед моніторів. Найімовірніша причина – відсутність поляризаційного шару. Ще один недолік – невелике спотворення кольору на межі двох контрастних областей, що, можливо, пояснюється трикутним розташуванням субпікселів. Цей мінус дуже суб’єктивний і багато в чому залежить від сприйняття конкретного користувача.