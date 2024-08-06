05.08.24

Огляд мишки Logitech G309 та клавіатури Logitech G515 TKL: по-дорослому

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Logitech G515 TKL

Ігрова миша Logitech G309 та клавіатура Logitech G515 TKL анонсували зовсім недавно. Кожна цікава по-своєму та має цікаві додаткові налаштування. Розберемося, що пристрої можуть запропонувати