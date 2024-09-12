Ігровий монітор AOC U32G4ZMN з 4K-екраном та матрицею QD-Mini LED з 240 Гц коштує $77612.09.24
Компанія AOC розширила свою лінійку ігрових моніторів, випустивши модель U32G4ZMN з передовою панеллю QD-Mini LED та роздільною здатністю 4K. Ця новинка поєднує високу частоту оновлення в 240 Гц і максимальну яскравість 1200 нит, що робить її привабливим вибором для геймерів, що прагнуть високої якості зображення і плавного геймплею. Підтримка 10-бітної глибини кольору та сертифікація HDR1000 забезпечують розширений динамічний діапазон для більш детальної та насиченої картинки.
Монітор охоплює 97% колірного простору DCI-P3 і 100% sRGB, що важливо для точної передачі кольору, а його коефіцієнт статичної контрастності становить 3000:1. Час відгуку 1 мс GTG гарантує мінімальні затримки, що особливо важливо у динамічних іграх.
Модель U32G4ZMN має зручну підставку з можливістю регулювання висоти, нахилу, повороту та обертання, а також сумісність із настінними кронштейнами VESA 100×100 мм. У плані підключення монітор оснащений портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB-A 3.2 Gen 1, що дозволяє підключати сучасні пристрої та аксесуари.
AOC U32G4ZMN вже можна купити у Китаї за $776.
Раніше AOC представила новий ігровий монітор із матрицею Samsung. Модель, названа AOC AGON Pro AG276QZD2, оснащена QD-OLED-панеллю з діагоналлю 26,5 дюймів. Дисплей має роздільну здатність 2560×1440 пікселів і підтримує частоту оновлення до 240 Гц, забезпечуючи час відгуку 0,03 мс. Також монітор сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 400 та охоплює 99,1% колірного простору DCI-P3.
Монітор оснащений портами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-A 3.2 Gen 1 та роз’ємом 3,5 мм для навушників. Вбудовані динаміки потужністю 5 Вт доповнюють функціональність пристрою. AOC AGON Pro AG276QZD2 вже доступний для покупки у США за ціною $599.
QD-OLED – це своєрідний гібрид органічних світлодіодів із квантовими точками. Технологія поки що нова, і про її практичне застосування відомо небагато. Розробники обіцяють багато і говорять красиво, але розберемося самі. У цьому матеріалі ми розповімо про будову таких дисплеїв, з’ясуємо їх плюси та мінуси, а також поміркуємо про перспективи подальшого розвитку.
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Ігровий монітор AOC U32G4ZMN з 4K-екраном та матрицею QD-Mini LED з 240 Гц коштує $776AOC монiтор
AOC розширила свою лінійку ігрових моніторів, випустивши модель U32G4ZMN з передовою панеллю QD-Mini LED та роздільною здатністю 4K
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