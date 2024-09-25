Компанія AOC продовжує розширювати лінійку ігрових моніторів, представивши модель Q27G12ZE/D. Цей 27-дюймовий монітор оснащений IPS-матрицею з роздільною здатністю 2K (2560×1440 пікселів), що забезпечує високу якість зображення. Частота оновлення екрану складає 240 Гц, а час відгуку – всього 1 мс, що робить монітор ідеальним для динамічних ігор. Підтримка технології Adaptive Sync допомагає синхронізувати частоту оновлення з продуктивністю графічного процесора, усуваючи розриви зображення та затримки.

AOC Q27G12ZE/D охоплює 99% колірного простору sRGB і 92% DCI-P3, що гарантує точну та насичену перенесення кольорів. Екран також підтримує HDR10, пропонуючи покращені світлові ефекти. Максимальна яскравість панелі заявлена ​​на рівні 300 нит. Монітор оснащений двома портами HDMI 2.0, двома DisplayPort 1.4 та аудіороз’ємом 3.5 мм, що робить його універсальним для підключення різних пристроїв. Новинка вже надійшла у продаж у Китаї за ціною $220.

Компанія AOC розширила свою лінійку ігрових моніторів, випустивши модель U32G4ZMN з передовою панеллю QD-Mini LED та роздільною здатністю 4K. Ця новинка поєднує високу частоту оновлення в 240 Гц і максимальну яскравість 1200 нит, що робить її привабливим вибором для геймерів, що прагнуть високої якості зображення і плавного геймплею. Підтримка 10-бітної глибини кольору та сертифікація HDR1000 забезпечують розширений динамічний діапазон для більш детальної та насиченої картинки.

Монітор охоплює 97% колірного простору DCI-P3 і 100% sRGB, що важливо для точної передачі кольору, а його коефіцієнт статичної контрастності становить 3000:1. Час відгуку 1 мс GTG гарантує мінімальні затримки, що особливо важливо у динамічних іграх.

Модель U32G4ZMN має зручну підставку з можливістю регулювання висоти, нахилу, повороту та обертання, а також сумісність з настінними кронштейнами VESA 100×100 мм. У плані підключення монітор оснащений портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB-A 3.2 Gen 1, що дозволяє підключати сучасні пристрої та аксесуари.