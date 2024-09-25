Монітор AOC Q27G12ZE/D із 2K-екраном підтримує частоту 240 Гц25.09.24
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Статті & тести
23.09.24
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
750
Нове покоління флагманських внутрішньоканальних навушників Sony оснастили новими драйверами, залишивши ту саму автономність та численні плюшки алгоритмів. Подивимося, чи все так райдужно у моделі Sony WF-1000XM5
23.09.24 | 05.10
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
20.09.24 | 05.23
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
16.09.24 | 05.16
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
13.09.24 | 05.56
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
09.09.24 | 05.59
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
05.09.24 | 05.15
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
26.08.24 | 05.46
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
23.08.24 | 15.30
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
19.08.24 | 05.36
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
14.08.24 | 06.02
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
10.08.24 | 05.38
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
29.07.24 | 04.59
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Новини
25.09.24 | 18.06
Монітор AOC Q27G12ZE/D із 2K-екраном підтримує частоту 240 ГцAOC монiтор
AOC Q27G12ZE/D охоплює 99% колірного простору sRGB та 92% DCI-P3, що гарантує точну та насичену кольоропередачу
25.09.24 | 16.14
iPhone 16 Pro Max посів лише 4-е місце у рейтингу камерофонів на DxOMarkiPhone камера рейтинг смартфон
Експерти DxOMark відзначили сильні сторони камери iPhone 16 Pro Max, включаючи найкращий відеорежим серед смартфонів, широкий динамічний діапазон, точну перенесення кольорів, високий рівень деталізації та ефективну стабілізацію відео.
25.09.24 | 18.06
Монітор AOC Q27G12ZE/D із 2K-екраном підтримує частоту 240 Гц
25.09.24 | 14.03
Logitech G502 X Plus AL Edition – спеціальна алюмінієва версія миші випущена на честь 10-річчя моделі
25.09.24 | 12.07
Samsung Galaxy Ring отримає більше варіантів розмірів
25.09.24 | 08.02
Xiaomi обігнала Apple за кількістю проданих смартфонів, посівши друге місце у світі та перше в Україні
24.09.24 | 18.03
Смартфон Tecno Spark 30 отримав MediaTek Helio G91, камеру 64 Мпікс та батарею 5000 мАг
24.09.24 | 16.14
Екшн камера DJI Action 5 Pro отримала покращений сенсор, великий дисплей та більш тривалий час роботи
24.09.24 | 14.03
YouTube роздаватиме умовну валюту авторам нових каналів
24.09.24 | 12.20
Garmin inReach Messenger Plus – автономний супутник зв’язку підтримує графічні та голосові повідомлення
24.09.24 | 10.16
Електричний Porsche Macan з потужністю до 639 л. та запасом ходу до 613 км коштує від 3,4 млн грн
23.09.24 | 18.06
AR-окуляри Snapchat Spectacles 5 з підвищеною роздільною здатністю та кутом огляду доступні тільки для розробників
23.09.24 | 16.19