Минобороны Украины выпустит специальные програмно защищенные смартфоны для военных

Военные смогут использовать только специально проверенные приложения, согласно данным заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко. Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management (MDM), которая обеспечит для военных «защищенные» телефоны.

Речь идет о военном аналоге App Store и Google Play, а также предварительно проверенных приложениях. В настоящее время таких приложений, по словам Черногоренко, 68, из которых 14 разработаны исключительно для нужд войны. Данные в этих приложениях хранятся в зашифрованном виде, а любые аномальные активности мониторятся.

Военные смогут использовать свои собственные устройства (смартфоны или планшеты), но приложения, которые они будут устанавливать, пройдут тщательный контроль. Минобороны уже запустило два собственных приложения — Резерв+ (для военнообязанных) и Армия+ (для военных). Приложение Резерв+ предназначено для обновления данных и получения QR-кода, который можно предъявить представителю ТЦК при встрече. В будущем планируется добавить функции автоматической отсрочки и другие полезные возможности, превращая его в своего рода «ТЦК в онлайне».